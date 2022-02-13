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Ekrem İmamoğlu'ndan 6 parti liderinin zirvesine ilişkin açıklama

13.02.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 muhalefet partisi liderinin Ankara'da bir araya geldiği toplantıya ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında ‘Bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum’ ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 6 parti liderinin zirvesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri dün akşam bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.

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İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

6 lider toplantı öncesi fotoğraf verirken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu. Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım. Türkiye için bir araya gelen değerli Genel Başkanlarımız Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ı da kutlar, saygılarımı sunarım.”


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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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