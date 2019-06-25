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Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı! Basın bürosundan yapılan açıklamada 23 Haziran İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun toplam mal varlığı 4 milyon 682 bin lira değerinde. Kendisine ait bir gayrimenkul şirketi bulunan İmamoğlu'nun, aile şirketinde de yüzde 60 hissesi bulunuyor. İmamoğlu'nun üzerine kayıtlı bir de 8 bin lira değerinde tabanca dikkat çekiyor. Eşi Dilek İmamoğlu'nun ise mal varlığı 2 milyon 915 bin lira.

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI

Mal varlıkları beyanına göre; Ekrem İmamoğlu’nun 4 milyon 682 bin liralık; arsa, ev, dükkan ve hissesi bulunuyor. İmamoğlu’nun 3 milyon 70 bin borcu, 3 milyon 600 bin lira da alacağı bulunuyor. Çiçeği burnunda İBB Başkanı’nın aile şirketinde yüzde 60 hissesi dikkat çekerken, kendine ait bir de gayrımenkul şirketi bulunuyor. Dilek İmamoğlu’nun üzerine kayıtlı, daire, arsa, takı ve otomobilin bedeli ise 2 milyon 915 bin lira…

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken
-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan
-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa
-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev
-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam
-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa
-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa
-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)

TABANCA - 8 bin lira değerinde tabanca

BANKADAKİ PARASI - 979 bin lira – Ziraat Bankası’nda

BORÇLARI -3 MİLYON 70 BİN LİRA BORÇ

-140 bin euro borç
-250 bin lira borç
-1 900 bin lira borç (Babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete)

ALACAKLAR - 3 MİLYON 600 BİN

– 3 milyon 600 lira bir inşaat şirketinden alacak

HİSSELER

-İmamoğlu İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’nin yüzde 60 hissesi
-SSB Gayrimenkul AŞ’nin yüzde 100 hissesi

DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM: 2 MİLYON 915 BİN LİRA

-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan
-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa
-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut
-500 bin liralık Muğla’da mesken
-254 bin liralık 2013 model otomobil
-418 bin lira – Bankada
-841 bin liralık takı

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