Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI

Mal varlıkları beyanına göre; Ekrem İmamoğlu’nun 4 milyon 682 bin liralık; arsa, ev, dükkan ve hissesi bulunuyor. İmamoğlu’nun 3 milyon 70 bin borcu, 3 milyon 600 bin lira da alacağı bulunuyor. Çiçeği burnunda İBB Başkanı’nın aile şirketinde yüzde 60 hissesi dikkat çekerken, kendine ait bir de gayrımenkul şirketi bulunuyor. Dilek İmamoğlu’nun üzerine kayıtlı, daire, arsa, takı ve otomobilin bedeli ise 2 milyon 915 bin lira…

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken

-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan

-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa

-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev

-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam

-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa

-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)