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Ekrem İmamoğlu'nun Rize'deki 'mitingi' olay oldu! Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Beni aday gösterin

06.05.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize'deki miting gibi ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde, İmamoğlu'nun bu ziyareti ve yaptığı açıklamalar 6'lı muhalefet masasına "Beni aday gösterin" mesajı olarak yorumlandı. Geziye katılan gazeteciler, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını adaylığıyla ilgili sorulara çok içten yanıtlar verdiğini belirtirken; gazeteci Abdulkadir Selvi İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle adaylık yürüyüşünü başlattığını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Rize'deki 'mitingi' olay oldu! Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Beni aday gösterin

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için ismi her geçen gün daha çok öne çıkarken, son yaptığı Karadeniz gezisi olay oldu. Özellikle Rize'de yaptığı miting gibi ziyaret Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masadaki diğer muhalefet liderlerine "Beni aday gösterin. Halk bunu istiyor." mesajı gönderdiği konuşuluyor.

"İMAMOĞLU ADAYLIK YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATTI"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te katıldığı 'Gece Görüşü' programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle adaylık yürüyüşünü başlattığını iddia ederken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazetecilerin yorumlarını da aktaran Selvi, "Oradaki meslektaşlarımız da 'Her zerresine kadar cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyor. Rize'den Ankara'ya ulaşmak istiyor' şeklinde yazılar yazdılar." diye konuştu.

Selvi'nin İmamaoğlu'nun olası adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle;

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"BENİ ADAY GÖSTERİN, HALK BUNU İSTİYOR"

"Şu anda İmamoğlu, Karadeniz gezisiyle adaylık yürüyüşünü başlatmış durumda. 6'lı masadaki liderlere mesaj gönderiyor ve diyor ki 'Beni denklem dışına atamazsınız. Beni aday gösterin, halk bunu istiyor' Bu çok net bir mesaj. Biz geçmişte de parti kuran ya da aday olan isimlerin böyle çıkışlarına tanık olduk.

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KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NDAN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA

Ziyaret öncesi Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Ancak bu görüşmeden önce gazetecilere gezi için çoktan davetiye gitmişti. Kılıçdaroğlu ile görüşmeden de çok da memnun ayrılmadıklarını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'yla bundan 6 ay önce de bir görüşme yapmışlardı Çankaya'da. O görüşmede de Kılıçdaroğlu, 'İstanbul'un sorunlarına odaklan. Cumhurbaşkanlığı konusunda da aday olmadığını açıkla' demişti. Ama o açıklama hiçbir zaman gelmedi.

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Şimdi son olarak gelinen noktaya baktığımızda hem geziye katılan arkadaşlarımızın yazılarından hem İmamoğlu'nun açıklamalarından anlıyoruz ki hiç birinde İstanbul gündemi yok. Genel Türkiye siyaseti var. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili her soruya da içtenlikle cevap verdiğini görüyoruz. Oradaki meslektaşlarımız da 'Her zerresine kadar cumhurbaşkanlığı adaylığını istiyor. Rize'den Ankara'ya ulaşmak istiyor' şeklinde yazılar yazdılar. İmamoğlu çok net çıkışını yapmış oldu; 'Ben varım, millet beni istiyor ve kolay kolay ben pes etmeyeceğim'"

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Ekrem İmamoğlu seçim

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