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Ekrem İmamoğlu 'Siyasi Yasak' iddiaları sonrası konuştu! 'Savcı ve hakimlerin tarihi görevleri var'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.09.2024 16:53
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istendiği dava ile ilgili açıklama yaptı. "Savcı ve hakimlerin tarihi görevleri var" diyen İmamoğlu, "İhtiyaç duyduğumuz yargının tesis edilmesidir. Toplum kararını vermiş umarın yargı mensupları bir hata yapmaz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu 'Siyasi Yasak' iddiaları sonrası konuştu! 'Savcı ve hakimlerin tarihi görevleri var'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak iddiaları hakkında "Benim davamla birlikte hukuktaki sorunlar çözülmeyecek ama en azından bir ışık görelim. Dünyanın hiçbiryerinde böyle bir davanın varlığını anlatamazsınız. Bırakın ceza almayı bırakın yargılanmayı bile anlatamazsınız. Bir haber geliyor ceza gelecek diye bir haber geliyor öyle oldu böyle oldu diye üzülüyoruz gerçekten. Yargı tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

#Canlı _ Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yapıyor _ Ankara 11-48 screenshot

"TOPLUM KARARARINI VERMİŞ"

İmamoğlu aleyhindeki davayla ilgili "İstinaf'taki dosya hukukçuların konusu ama dosyaların elbette görüşme zaman dilimi vardır, çokta belirgin olmaz. Dönem dönem bize de akan dedikodular, bu neredeyse Haziran ayından beri kulağımıza geliyor. Özellikle son birkaç haftadır bunun kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Toplumu çok rahatsız ediyor. Böyle bir dava olmaz. İki ile iki dörttür, 5 olmaz. Garip bir durum. Yargının böyle manipüle edilmesine İstinaf son verir. Benim davamla birlikte hukuktaki sonuçlar çözülmeyecek ama bir ışık görülür. İhtiyaç duyduğumuz yargının tesis edilmesidir. Toplum kararını vermiş umarın yargı mensupları bir hata yapmaz" diye konuştu.

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'YASAK GELİRSE YOL HARİTANIZ NE?' SORUSUNA YANIT VERDİ!

Herhangi bir yasak kararı çıkarsa yol haritanız sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bu tek başına İmamoğlu meselesi değil, bu Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesidir. Birçok siyasi partiden destek mesajları alıyorum. Esas olan mensubu bulunduğum CHP'nin sayın genel başkanımızın da isteğiyle İstanbul'da toplanan bir heyet İstanbul'da toplandı, hafta sonu yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

'MANSUR YAVAŞ İLE HEP GÖRÜŞÜRÜM AMA BU SEFER OLMADI...'

Mansur Yavaş ile görüşecek misiniz sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Ben İstanbul'dan Ankara'ya 20 defa geliyorsam 17-18'inde Mansur Bey'i ararım. Bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim, buradan TOBB'a geçeceğim. Ondan sonra bir toplantım daha var, alacağımız olsun. Dar zamanda kahve içmek yerine geniş zamanda yemek yeriz."

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Ekrem İmamoğlu ibb
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