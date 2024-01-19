Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! İstanbul Gönüllüleri çağrısı: '31 Mart’ta birlikte yine tarih yazalım'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçim öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne katılmaya davet etti.

İmamoğlu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı;

"Değerli İstanbullular, Bundan 5 yıl önce üst üste iki kez kazandığımız seçimlerle İstanbul’u israf düzeninden kurtardık. Bu zaferde en çok alın teri akıtanlar arasında İstanbul Gönüllüleri de vardı. Önümüzdeki seçimde de İstanbul Gönüllüleri bir kez daha hakkımızı korumaya devam edecek. Şimdi bir kez daha birlik olma ve bu aziz şehir için omuz omuza verme zamanı geldi. Sandıklara daha güçlü sahip çıkmak hemşerilerimizle kucaklaşmak için gelin siz de İstanbul Gönüllüleri'ne katılın, hemen şimdi kayit.istanbulgonulluleri.org adresine girin, başvurunuzu yapın. 31 Mart’ta birlikte yine tarih yazalım. Haydi tam yol ileri!"

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

Kalbiniz İstanbul için atıyorsa, sizin yeriniz burası.



İstanbul Gönüllüleri'ne katılarak farklı görevler üstlenebilir, seçim güvenliği sürecine destek olabilirsiniz.



Gönüllü olmak için: https://t.co/nhMoQDhyt5@gonulluist pic.twitter.com/YbQ8Wcy66Z — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 18, 2024







