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  4. Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'la anısını paylaştı: "Kendimi arabanın önünde buldum"

Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'la anısını paylaştı: "Kendimi arabanın önünde buldum"

16.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış törenine katılan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Rahmetli Özal’la temas etmemiş birisi değilim" diyerek çocukluğunda yaşadığı anısını anlattı. İmamoğlu "Küçük bir çocuk olarak yüzümü okşadı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'la anısını paylaştı: "Kendimi arabanın önünde buldum"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, "Darbelerle, darbe girişimleriyle hep birlikte mücadele ettik" diyerek demokrasi vurgusu yaptı. Turgut Özal ile ilgili anısını paylaşan İmamoğlu, 12 yaşında bir çocukken Özal'ın yüzünü okşadığını anlattı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"HİÇBİR ŞEYİ ÇOK KOLAY BAŞARMADIK"

"Cumhuriyetten aldığımız ilhamla çağdaş bir ülke güçlü bir demokrasi kurduk. Milli iradenin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke inşa ettik. Hiçbir şeyi çok kolay başarmadık. Çok partili hayata geçiş ve parlamenter sistemin yerleşme sürecinin sancılarını yaşadık.

DEMOKRASİ VURGUSU

Darbelerle, darbe girişimleriyle hep birlikte mücadele ettik. Cumhuriyetimizin bir asırdır yürüdüğü yolu değiştirmeye niyetli bir zihniyetin açtığı tahribatı gidermek için hep birlikte çalışıyoruz.

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"TARİHİ BİR SİYASAL BULUŞMANIN ADRESİ MİLLET İTTİFAKI"

Devletimizin kurumsal yapısına, demokrasimize ve toplumsal birliğimize zararlı olacak her şeyi bertaraf etmek ve gidermek için çabalıyoruz. Bu çabanın simgeleştiği Millet İttifakı, Türkiye’nin en geniş, kapsayıcı, tarihi bir siyasal buluşmanın adresidir. Millet İttifakı, bu ülkenin ana siyasi akımlarını içinde barındırır.

Millet İttifakı hepimizin özlem duyduğu büyük uzlaşmadır. Bu sebeple altı partinin seçmenleriye sınırlı kalmamış, siyasi yelpazenin her kesiminden insanın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafından buluşturulabilmiştir. Millet İttifakı, toplumun en geniş ortak paydaları üzerinde yükselen, ortak akla dayalı bir siyaset anlayışının temsilcisidir. 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal da kendi döneminde benzeri bir siyasi anlayışa sahiptir.

Rahmetli Turgut Özal, bu ülke için önemli hizmetler yapmış, çok değerli bir devlet insanıydı. Bugünlerde çok aradığımız bu hoşgörüsü, eleştiri ve mizaha tahammülü olan kıymetli bir insandı. İsmini taşıyan bu anı mekânının rahmetli Turgut Özal’ın hatırasını yaşatmak, icraatlarını hatırlatmak ve o günleri hepimize anımsatmak adına önemli bir işlevi olacağına inanıyorum. Sergi ve toplantı mekanları yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak isteyen gençler, o dönemi yeniden düşünmek isteyen herkes için değerli fırsatlar sunacaktır.

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Anı mekanında yer alan Turgut Özal hatıra sergisinde, Özal’ın hayatı görsel malzemeler ağırlıklı olmak üzere kronolojik olarak anlatılmaktadır.

İMAMOĞLU'NUN TURGUT ÖZAL ANISI

1983 seçimlerinde inşaat malzemesi işi yapan ailemin iş yerinde kamyonu yüklemiş ve evimize doğru sahil yolundan giderken yol tıkanmıştı. Büyük bir gürültüyle orada durakalmıştık. 10-15 dakika sonra birisi geldi Özal’ın konvoyu var dedi. Ben de onu duyar duymaz 12 yaşından bir çocuk olarak arabadan indim, 300-500 metre koşarak Özal’ın otobüsünü gördüm.

12 yaşında çocuk olarak otobüsün önüne kadar geldim, kendisini görmek istemiştim. Önü kesilmiş olunca horona Özal davet edildi. Kalabalıkta kendimi arabanın kapısının önünde buldum. Küçük bir çocuk olarak yüzümü okşadı. Çok uzun boylu bir korumasının sert bir müdahalesiyle kenara doğru itildim. Bu koruması Adana Milletvekili olmuştu Musa Bey. Rahmetli Özal’la temas etmemiş birisi değilim."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Turgut Özal

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