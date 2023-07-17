HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Eksik ve hatalı beton kullanımıyla gündem olmuştu! AK Partili Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçiştirmeyin" mesajı

Eksik ve hatalı beton kullanımıyla gündem olmuştu! AK Partili Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçiştirmeyin" mesajı

17.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi "eksik demir ve hatalı beton" kullanımıyla gündeme gelmiş, ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Başkanlığı olayla ilgili rapor hazırlamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ söz konusu tartışmalarla ilgili konuştu. Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na "geçiştirmeyin" mesajı verdi.

Eksik ve hatalı beton kullanımıyla gündem olmuştu! AK Partili Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçiştirmeyin" mesajı

AK Partili Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp Image 2023-07-17 at 14.09.09 (2)

Toplantının ana gündem maddesi ise “eksik demir ve hatalı beton” kullanımıyla gündeme gelen Karşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yıkılacağını duyurduğu alan için “rapor” krizi patlak vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nce hazırlanan ikinci raporun “siyasi bir rapor” olduğunu savunmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Hamza Dağ, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e hem de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na “geçiştirmeyin” mesajı verirken yardım teklifinde bulundu.

"GEÇİŞTİRME POLİTİKASI UYGULANIYOR"

Konuşmasına, CHP kanadından yapılan açıklamalara tepki göstererek başlayan Dağ, “İZBB tarafından Örnekköy’de iş insanlarının başını çektiği kooperatiflere bir dönüşüm çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmanın şekli ve yöntem konusunda çeşitli sorunlar olduğunu açık bir şekilde paylaşmıştık ama ortaya çıkan son skandal bu soru işaretlerinin çok ötesinde vahim bir tabloyu gözler önüne sermiştir ve bu tablonun sonuna kadar irdelenmesi gerekmektedir. İZBB, mesuliyetinde yürüyen bu süreçte bünyesindeki mühendisler tarafından eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tesit edilmiştir. Karşıyaka Belediyesi bu inşaatı mühürlemiştir. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından rapor hazırlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda kafalarındaki soru işaretlerinin gidilmesi elzemdir. Ancak geçiştirme politikasının uygulandığını görüyoruz. Konu gündeme geldikten sonra CHP’li bazı İzmir milletvekillerinin bu geçiştirme politikasının başsını çekmesi manidardır. Bir milletvekilinin tüm gerçekliğe rağmen ‘ıvır zıvır’ demesi ya da bir diğerinin de ‘bunlar asparagastır’ demesi abesle iştigaldir ve meselenin ciddiyetine yakışmamaktadır. Ayrıca CHP İl Başkanı ‘benimle alakası yok’ diyerek konunun içinden sıyrılacağını düşünmüştür” dedi.

"ÇARESİZ HİSSEDİYORSANIZ YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"

Örnekköy sorununun ortaya çıkmasının bir süre sonra geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın ‘kapatılması’ konusunda da değinen Dağ, Başkan Soyer’e de seslenerek, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi İZBB’nin önce ‘namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı' demesinin ardından Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kapatması manidardır. Bu işi yapan kişiler İZBB’nin kurumsal kimliğine kara çalmaktadır Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet söz konusudur. Bu iş, sizin sessizliğe bürünecek ya da ‘asparagas’ diyerek üstünü kapatacağınız şeyler değildir. Eğer akıl hocalarının yönlendirmesi sonunda ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım, sizin siyasi müttefikleriniz ya da akıl hocalarınız için değil, bu işe kendini bağlamış yüzlerce insan içindir. Bunların yanında kooperatifler kurulurken İZTO’nun öncü olması da insanlarımızı projeye güvenmesine katkı sunmuştur. Bu skandal ortaya çıktıktan sonra meslek odalarının da sessizliğe bürünmesi sorulması gereken bir diğer sorudur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz detaylı bir çalışma yapmıştır İZBB de gerek birlikte yola çıktığı iş insanlarının gerekse meslek odalarıyla çalışma yapıp güven tesis etmek zorundadır” diye konuştu.

WhatsApp Image 2023-07-17 at 14.09.09

"İZMİRLİNİN CANI SOYER’İN BİÇTİĞİ KADAR DEĞERSİZ DEĞİLDİR"

Dağ, Örnekköy konusunun yargıya intikal ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi; “Konu yargıya intikal etmiştir biz de yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari soruşturma da açılmıştır ve bu soruşturmanın selameti önem arz etmektedir. İzmir birkaç siyasetçinin, bürokratın ve iş insanıyım diye ortalıkta gezenlerin kendi siyasi ikballerini, ticari geleceklerini garanti altına almak için menfaat tesis ettiği bir şehir olmamıştır, olmayacaktır da. Merkezi hükümetimizin önümüzdeki süreçte en önemli konularından biri kentsel dönüşüm konusunda adımlarını artırmaktır. İsterdik ki son yıllarda yaşadığımız büyü acıların müsebbibi olan deprem konusunda İZBB de aynı hassasiyeti gösterebilsin. Ancak depremden önce ve sonra dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayan İZBB, beceriksizliğini telafi etmek için büyük skandalın üstünü kapatmaya çalışmaktadır. Bizim öncelikli konumuz depremken İZBB'nin Başkanı işin ciddiyetini kavrayamamış. İzmirlinin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği kadar değersiz değildir. İZBB, yaşanan olaydaki bütün karanlık noktaları aydınlatmak zorundadır. Takke düşmüş, kel görünmüştür. Bizler bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Basiretsiz siyasetçiler yüzünden İzmir gibi bir şehrin rant ve kirli işlerle anılmasına izin vermeyeceğiz. İZBB başkanın da kirli işleri halı altına süpürmek yerine soruların cevabını vermesini bekliyoruz.”

"GEÇİŞTİRİLECEK BİR KONU DEĞİL"

Yaşanan sorunların ardından yeniden güvenin nasıl tesisi edileceği konusuna da değinen Dağ, “Bu binada yıkacağız dedikleri yeri hala yıkmış değiller. Güven tesis etmek için örneklikle bunu yapmalısınız. Ayrıca Örnekköy’deki bütün etapların da incelemesinin tam yapılıp ayrıntılı rapor çıkarmaları gerekiyor. Biz hazırız. Ama bir an önce buradaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Geçiştirilecek bir konu değil” ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ŞEYLER ARAMAKTANSA…"

Müdürlük tarafından hazırlanan ikinci rapordaki ‘baskı iddialarına’ da yanıt veren Dağ, “Ben raporu inceledim çok net ifadeler var. İlk üç maddesi Büyükşehir tarafından gelen cevabın kriterlerle uygun olmadığıyla alakalı. Ama esas olan Büyükşehir’in saha çalışması yapıp sahadan numune alarak yapması gereken bir husus. Buna baktığımızda İl Müdürlüğü’nün o raporundaki değerlerin asgari seviyenin altında olduğunu görüyoruz. O nedenle başka şeyler aramaktansa bu eksikliği nasıl gideririz diye bakmalarında fayda var” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında gizli anlaşma varmış! "Ricasını kabul ettim"Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında gizli anlaşma varmış! "Ricasını kabul ettim"
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.