Ekstra depolama alanıyla sizi kendisine âşık edecek havalı kahve sehpaları

Salonunuzun boyutuna ve stiline uygun alacağınız bir sehpayı çay ve kahve keyfinizin yanı sıra dekoratif eşyalarınızı sergilemek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta ekstra depolama alanı yaratan modeller sayesinde fazla eşyalarınızı ortadan kaldırarak dağınıklığı önleyebilirsiniz. Bir taşla birçok kuş vurmanızı sağlayacak, ekstra depolama alanıyla sizi kendisine âşık edecek havalı kahve sehpalarına ait bütün detaylar yazımızda!

1. Ceviz rengiyle her salona uyum sağlar: Hey Kumsal Orta Sehpa

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Hey Kumsal Orta Sehpa'yı ergonomik yapısı ve hafif tasarımı sayesinde istediğiniz her yerde konumlandırmanız mümkün. Sehpanın alt bölümünde kitap, dergi gibi eşyalarınızı depolayabilirsiniz. Üst bölümünü ise ister içeceklerinizi koymak ister salon veya oturma odanıza uyum sağlayacak dekoratif ürünleri sergilemek için kullanabilirsiniz. Ceviz rengindeki sehpa, hemen her salona kolayca uyum sağlar. Kahve keyfinize eşlik edecek modeli sayesinde çok beğeneceksiniz!

2. Evinizde fark yaratın: Beta Aksesuar Oslo Orta Sehpa

Yuvarlak formda ve ekstra depolama alanına sahip bir sehpa arayışındaysanız Beta Aksesuar Oslo Orta Sehpa, tam da size göre! Üst tablası temperli kırılmaz füme camdan üretilen sehpanın metal bölümleri statik boya ile boyandığından istenmeyen döküntüler oluşturmaz. Tasarımıyla evinize fark katacak ürünü modern stille döşenmiş salonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Monte edilmiş olarak gönderilen sehpayı hiç uğraşmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Mermer ve meşenin harika uyumu: Apollon Orta Sehpa Royal

Suntalam malzemeden üretilen Apollon Orta Sehpa Royal'in üst tablası mermer, alt tablası ise safir meşe görünümünde tasarlanır. Açık rengin dengelenmek istendiği salon ve odalar için oldukça ideal olan ürün hem depolama alanı hem dekoratif eşyaları sergileme amaçlı olarak rahatlıkla kullanılabilir. Geniş yüzeyi sayesinde televizyon karşısında atıştırmak istediğinizde yiyecek ve içecekleriniz için yer açan model, keyifle zaman geçirmenize olanak sunar.

4. Çizilme korkusu olmadan kullanın: Mezza Authentic Orta Sehpa

Çizilme karşıtı malzemeden üretilen Mezza Authentic Orta Sehpa, doğrudan gün ışığı altında kalmadığı sürece uzun yıllar rengini korur. Şık tasarımıyla bulunduğu yere doğal bir hava katan sehpa, yüksek kaliteli materyallerden üretildiğini gösteren E1 sertifikasına sahip. Kullanıcılardan yüksek puan alan ürün, kolayca kurulur. Sehpanın temizliği için kimyasal maddeleri kullanmamanız gerektiğini ise hatırlatmakta fayda var.

5. Hem şık hem kullanışlı: Mermer Desen Çekmeceli Orta Sehpa

İki adet çekmece tasarımıyla şık bir depolama çözümü olan Mermer Desen Çekmeceli Orta Sehpa'nın üst yüzeyinde mermer deseni bulunur. Sehpa ayaklarındaki ve çekmecedeki metal detaylarıyla modern ve zarif bir görünüm kazanan ürün, yongalam malzemeden üretilir. 15 cm uzunluğundaki yüksek ayakları sayesinde kolay temizlik imkânı sunar. Siz de gri renkte hem kaliteli hem kullanışlı bir sehpa arayışındaysanız ürünü tercih edebilirsiniz.

6. Renkli ve özgün: Dekoratif Orta Sehpa Kırmızı-Meşe

En gelişmiş teknolojilerle üretilen Dekoratif Orta Sehpa Kırmızı-Meşe; özgün, renkli tasarımıyla bulunduğu odaya enerji ve canlılık katar. Modern ve fonksiyonel oluşuyla tercih sebebi olan ürün, bir sehpadan beklenen bütün işlevleri yerine getirirken ekstra depolama olanağı da sunar. Sevdiklerinizle çay ve kahve sohbetlerinize eşlik edebilecek şık orta sehpa, evinize çok yakışacak!

7. Evinde modern bir tarz benimseyenlere: Dekopratik - Uranüs Orta Sehpa

Evinizde modern bir tarz benimsiyorsanız sunta ve metal materyallerden üretilen Dekopratik - Uranüs Orta Sehpa'yı tercih edebilirsiniz. Siyah oluşuyla hem açık hem koyu renkli mobilyalarla uyum sağlayan ürünün alt tablasına eşyalarınızı yerleştirirken üst tablasında çiçek ve bitkileri yerleştirebilirsiniz. Evinize sıcak bir hava katmak isterseniz çiçek ve bitkilerin yanı sıra ahşap dekoratif ürünlerden ve mumlardan da yararlanabilirsiniz.

8. Kanserojen madde içermeyen: Yurudesign ML34 Iron Metal Orta Sehpa

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E1 standartlarına uygun materyallerden üretilen Yurudesign ML34 Iron Metal Orta Sehpa, kanserojen madde içermez. Kaliteli işçilikle işlevsel tasarımı birleştiren sehpanın ayakları, metalden üretilir. Ahşap görünümünden hoşlananların favorisi olmaya aday ürünün iki adet rafı bulunur. Kolay kurulum imkânı sunan ürünü kahve sehpası olarak veya eşyalarınızı sergilemek için kullanabileceğiniz gibi sevdiklerinizle keyifli oyunlar oynarken de kullanabilirsiniz.

9. Sadelikten vazgeçemeyenlere: Ayça Orta Sehpa

Evinizin karmaşık ve rengârenk olmasından hoşlanmıyor, sadeliği tercih ediyorsanız Ayça Orta Sehpa; tam da aradığınız ürün! Çift tablalı sehpanın alt tablasını sepetlerle doldurarak kendinize ekstra depolama alanı oluşturabilir ya da bu alanı dekoratif kitaplarla düzenleyebilirsiniz. Sehpanın üst bölümünü sade nesnelerle dekore edebilir veya odaya az da olsa hareket katmak için canlı çiçeklerden yardım alabilirsiniz.

10. Klasik stili benimseyenler için: Bimossa O5510 Pedro Metal Ayaklı Orta Sehpa

Evinizi klasik ve zamansız mobilyaları kullanarak dekore ettiyseniz Bimossa O5510 Pedro Metal Ayaklı Orta Sehpa, aradığınız ürün olabilir! İdeal büyüklüğüyle oturma alanındaki herkesin çayını kahvesini rahatlıkla bırakabileceği sehpanın ara rafına kitap, gazete ve dergilerinizi rahatlıkla depolayabilirsiniz. Sehpanın üzerini sevdiğiniz nesnelerle dekore ederek kişiselleştirebilirsiniz. Ahşap görünümüyle doğallığı evinize taşıyacak ürüne mutlaka şans verin!