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Ekvator Gine'sinde Marburg virüsü alarmı! 11 kişi hayatını kaybetti, DSÖ'den "Kritik bir an yaşanıyor" uyarısı

18.04.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebola ile yakın akraba türünde olan Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkede toplam 16 Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini açıklayarak 11 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirttii.

Ekvator Gine'sinde Marburg virüsü alarmı! 11 kişi hayatını kaybetti, DSÖ'den "Kritik bir an yaşanıyor" uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus,küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu. Ekvator Ginesi'nde şimdiye kadar tespit edilmiş 16 Marburg virüsü vakası olduğuna işaret eden Ghebreyesus, tanı konulanlardan 11'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ghebreyesus, salgının başladığı 13 Şubat'tan bu yana ülkedeki olası vaka sayısının ise 23 olarak kayıtlara geçtiğini ve ülkede en çok etkilenen bölgenin ise Litoral eyaletindeki Bata şehri olduğunu kaydetti.

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"KRİTİK BİR AN YAŞANIYOR"

Litoral'dan toplamda 9 vaka rapor edildiğini bildiren Ghebreyesus, bugün Bata'da bir sağlık çalışanının Marburg virüsüne yakalandığını açıkladı. Ghebreyesus, "DSÖ, ülkede tespit edilmemiş bulaşma zincirleri olabileceği gerekçesiyle tüm ortaklara tedbirli olma çağrısında bulunuyor." dedi.

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DSÖ'nün Sağlık Bakanlığını da virüsle mücadelesinde desteklediğini söyleyen Ghebreyesus, "Ekvator Ginesi'nin salgına müdahalesinde kritik bir an yaşanıyor. Bu salgını durdurmak için hükûmetin ve tüm toplumun çabası gerekecek." diye konuştu.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

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Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti. (AA)

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