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El Salvador'da 5 güvenlik görevlisi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Ülkede suç örgütlerinin saldırılarında 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da organize suç örgütlerinin saldırıları sonucunda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

El Salvador Ulusal Sivil Polis Teşkilatının (PNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen pazar günü ülkenin çeşitli yerlerinde, organize suç örgütlerinin saldırıları sonucu 3 asker ve 2 polisin öldürüldüğü belirtildi.

PNC'nin paylaşımında, güvenlik birimlerinin savunmasız ve izinliyken saldırıya uğradıklarına işaret edildi.

PNC'ye göre, cinayetlerin organize suç örgütlerince işlendiği, saldırıların amacının hapisteki suç örgütü liderleri için fayda sağlamaya yönelik hükümeti baskı altına almak olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bu yıl organize suç örgütlerinin saldırıları nedeniyle 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, bunlardan 22'sinin izinli olduğu sırada hayatını kaybettiği kaydedildi.

En yüksek cinayet oranına sahip ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alan El Salvador'da bu oran düşmekle beraber güvenlikteki sıkıntılar ülkenin halen en büyük sorunu olarak öne çıkıyor.

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