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Elazığ'da hareketli dakikalar! Polisi görünce çantayı bırakıp kaçtı

28.04.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir şüpheli şahıs, polisi görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı. Şahıs ekipler tarafından yakalanırken, bırakılan çanta da fünye ile patlatıldı. Çantadan ise kıyafet çıktı.

Elazığ'da hareketli dakikalar! Polisi görünce çantayı bırakıp kaçtı

Elazığ'da, yabancı uyruklu şüphelinin polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta, fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bankta oturan yabancı uyruklu kişi, polis ekiplerini görünce çantasını bırakarak kaçmaya başladı.

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Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, meydanı çift taraflı yaya geçişine kapattı.

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Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, çantayı fünye ile patlattı. Çantada yapılan incelemede, içerisinde elbiseler olduğu belirlenirken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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Elazığ çanta

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