Elazığ'da kan donduran olay! Oğlu ve gelini ile tartıştı, sonrası korkunç

Olay, dün akşam merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı.

S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

