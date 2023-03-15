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İzmir'de sabah saatlerinde hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle dehşet saçtı, sebebi şoke etti

15.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir genç eline aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Özel harekat polislerinin sevk edildiği olayda olası bir olumsuzluğa karşı cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin ikna çalışmaları sonucunda teslim olan genç, eylemini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığı gerekçesiyle yaptığını ileri sürdü.

İzmir'de sabah saatlerinde hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle dehşet saçtı, sebebi şoke etti

İzmir'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İbrahim Hakkı Caddesi'nde bir genç, eline aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Çok sayıda polisin sevk edildiği olayda genç, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan gencin eylemini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığı gerekçesiyle yaptığı ileri sürüldü.

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RANDEVU ALAMADI, DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 05.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, isminin M.K. (21), olduğu öğrenilen genci sakinleştirmeye çalıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genç, gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş etti.

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ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada adrese Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine ağır adımlarla yaklaştığını fark eden M.K., elindeki tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

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Polis aracına bindirilen M.K., karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir pompalı tüfek

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