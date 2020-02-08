Elazığ'da kiralardan sonra şimdi de ev taşıma nakliye ücretleri 2 katına çıktı

Sivrice'de 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkılırken, hasar gören birçok binaya da yapılan incelemelerde ağır ve orta hasarlı raporu verildi. Can güvenliği nedeniyle raporlu binaların kullanımı yasaklandı. Risk bulunan binaların yıkımı devam ederken, geçici olarak kurulan çadırlarda kalanlar ise kalıcı çözümler aramaya başladı. Eşyalarını alabilenler köylerine ya da kent merkezinde buldukları evlere taşınıyor. Taşınanlar, kentteki bazı nakliyecilerin taşıma fiyatlarını yükselttiğini söyleyerek, yetkililerden konuya el atmasını istedi.

TAŞIMA FİYATLARI 2 KATINA ÇIKTI

Daha önce evin katına ve uzaklığına göre ortalama 600 TL olan taşıma ücretlerinin şu an 1800 TL'ye yükseldiğini söyleyen nakliyeci Ferhat Demirel, taşıma fiyatlarını ve işçi ücretlerini yükseltenlerin insaflı olmasını istedi. Demirel, bazı nakliye firmalarının, taşıma asansörcülerinin hatta işçilerin uçuk fiyatlar talep ettiğini belirterek, "Fiyatlar şu anda çok uçuk, önceden bir asansörü 150- 200 TL'ye kuruyorlardı. Şimdi 350- 400 TL fiyat talep ediyor. Çift taraflı kurmak istediğimiz zaman 800 ile 1000 TL arası para talep ediyorlar'' dedi.