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Elazığ'da kiralardan sonra şimdi de ev taşıma nakliye ücretleri 2 katına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan ya da hasar gören evlerin sahipleri, köylerde veya kent merkezinde buldukları binalara taşınmaya başladı. Halk kentte fırsatçılık yapan bazı nakliye firmalarının taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardığını belirterek, nakliyecilerden insaflı olmalarını istedi.

Sivrice'de 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkılırken, hasar gören birçok binaya da yapılan incelemelerde ağır ve orta hasarlı raporu verildi. Can güvenliği nedeniyle raporlu binaların kullanımı yasaklandı. Risk bulunan binaların yıkımı devam ederken, geçici olarak kurulan çadırlarda kalanlar ise kalıcı çözümler aramaya başladı. Eşyalarını alabilenler köylerine ya da kent merkezinde buldukları evlere taşınıyor. Taşınanlar, kentteki bazı nakliyecilerin taşıma fiyatlarını yükselttiğini söyleyerek, yetkililerden konuya el atmasını istedi.

TAŞIMA FİYATLARI 2 KATINA ÇIKTI

Daha önce evin katına ve uzaklığına göre ortalama 600 TL olan taşıma ücretlerinin şu an 1800 TL'ye yükseldiğini söyleyen nakliyeci Ferhat Demirel, taşıma fiyatlarını ve işçi ücretlerini yükseltenlerin insaflı olmasını istedi. Demirel, bazı nakliye firmalarının, taşıma asansörcülerinin hatta işçilerin uçuk fiyatlar talep ettiğini belirterek, "Fiyatlar şu anda çok uçuk, önceden bir asansörü 150- 200 TL'ye kuruyorlardı. Şimdi 350- 400 TL fiyat talep ediyor. Çift taraflı kurmak istediğimiz zaman 800 ile 1000 TL arası para talep ediyorlar'' dedi.

'İSTENİLEN ÜCRETİ VEREMİYORLAR'

Nakliyeci Ferhat Demirel, bölgedekilerin mağdur olduğunu ve istenilen ücretleri veremediğini söyleyerek, ''Mustafa Paşa Mahallesi'nin yüzde 80'i boşaldı zaten. Birçok insan taşınıyor. Binaların çoğu boşaldı. Kimi köylerine gitti, kimisi ilçede buldukları evlere gitti. Ben yetkililerin bu işe el atmasını istiyorum. Vatandaşlar istenilen bu ücretleri verecek durumda değil'' diye konuştu.

TAŞIMA FİYATLARI 2 BİN TL'YE YAKLAŞTI

Depremden önce işçi ücretleri ile birlikte 500 ile 600 TL gibi bir paraya ev taşındığını ifade eden Ferhat Demirel, "Şu anda işçi de gelmiyor. 250 TL yevmiye istiyor. Şimdi ise tüm maliyetler hesaplandığında taşıma fiyatları 2 bin TL'ye yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, nakliye firmalarından insaflı olmasını bekleyen vatandaşlar ise yetkililerin de bu duruma el atarak önlem almasını istedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ nakliye deprem

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adisiniz insanlar mağdur bunu fırsat çevirmek nedir Allah belanızı versin
Ahlak olmayınca hangi dinden olursan ol bir anlamı kalmıyor.
iyi bari ülkede herşey normale dönmeye başlamış.
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