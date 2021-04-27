Elazığ'da yıkım kararı verilen evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Yürekkaya köyünde yaşayan Süleyman Mercik'e ait kerpiç ev ağır hasar görünce yıkım kararı verildi.

BÜYÜK BİR TAHIL AMBARINA RASTLANDI

Boşaltılan evde yıkım öncesi kontrol yapan ekipler büyük bir tahıl ambarına rastladı.

Tahıl ambarın tarihi nitelikte olabileceği ihtimaline karşı zarar görmemesi için yıkımı erteleyen ekipler, durumu köy muhtarı Süleyman Altuntaş aracılığıyla Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yapılan incelemede ev sakinleri tarafından erzak saklamak için kullanılan tahıl ambarının yaklaşık 250 yıllık olduğu değerlendirilerek koruma altına alınmasına karar verildi.

MÜZEYE GÖTÜRÜLEREK KORUMA ALTINA ALINDI

Büyüklüğü nedeniyle dışarı çıkarılamayan tahıl ambarı, evin dış cephe duvarları yıkıldıktan sonra iş makinesi kullanılarak nakledildi.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde kamyonete yüklenen tahıl ambarı müzeye götürülerek koruma altına alındı.

Tahıl ambarının kesin olarak kaç yıl öncesine ait olduğu araştırılacak.

(AA)

