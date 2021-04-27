HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elazığ'da yıkım kararı verilen evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Elazığ'da yıkım kararı verilen evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

27.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen kerpiç evde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Elazığ'da yıkım kararı verilen evde bulunan tarihi tahıl ambarı koruma altına alındı

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Yürekkaya köyünde yaşayan Süleyman Mercik'e ait kerpiç ev ağır hasar görünce yıkım kararı verildi.

BÜYÜK BİR TAHIL AMBARINA RASTLANDI

Boşaltılan evde yıkım öncesi kontrol yapan ekipler büyük bir tahıl ambarına rastladı.

Tahıl ambarın tarihi nitelikte olabileceği ihtimaline karşı zarar görmemesi için yıkımı erteleyen ekipler, durumu köy muhtarı Süleyman Altuntaş aracılığıyla Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yapılan incelemede ev sakinleri tarafından erzak saklamak için kullanılan tahıl ambarının yaklaşık 250 yıllık olduğu değerlendirilerek koruma altına alınmasına karar verildi.

Öğretmenin bulduğu taş bir kentin tarihini değiştirdi!Öğretmenin bulduğu taş bir kentin tarihini değiştirdi!

MÜZEYE GÖTÜRÜLEREK KORUMA ALTINA ALINDI

Büyüklüğü nedeniyle dışarı çıkarılamayan tahıl ambarı, evin dış cephe duvarları yıkıldıktan sonra iş makinesi kullanılarak nakledildi.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde kamyonete yüklenen tahıl ambarı müzeye götürülerek koruma altına alındı.

Tahıl ambarının kesin olarak kaç yıl öncesine ait olduğu araştırılacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Melek İpek’in avukatı konuştu: Türkiye onu sahiplendiMelek İpek’in avukatı konuştu: Türkiye onu sahiplendi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

İşte yasaktan muaf olacaklar!

İşte yasaktan muaf olacaklar!

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.