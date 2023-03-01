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Elazığ'da 'yol verme' tartışması meydan savaşına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

01.03.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 'yol verme' tartışması meydan savaşına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var

Elazığ'da sopa ve sallama bıçaklı 'yol verme' kavgasında 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

GG

Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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