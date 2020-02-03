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Elazığ'daki depremde hasar gören cami böyle yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Elazığ'da 6.8'lik depremde ağır hasar alan yapılardan Çatalçeşme Camii'de yıkım çalışması başlamasından kısa bir süre sonra çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde birçok yapı ağır hasar gördü.

CAMİNİN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Ağır hasarlı olan binalar içerisinde acil yıkılması gereken 323 bina için çalışmalar başlatıldı. Şu ana kadar 71 yapının yıkıldığı kentte merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesinde bulunan Çatalçeşme Camii de depremden dolayı ağır hasar aldı. Ağır hasar alan caminin yıkım çalışması bugün başlatıldı. Yıkım çalışması yapıldığı sırada kontrollü müdahale ile cami tamamen çöktü. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çocukluklarında teneke kutularla harç taşıdıkları camide yıkım çalışmasının başladığını belirten mahalle sakinlerinden Selami Başkaya, “Üzüntülüyüz çocukluğumuzun geçmiş olduğu yerler, sokaklar şuanda depremden dolayı harabeye dönmüş durumda. Yine aynı şekilde çocukluğumuzun geçtiği babamızın evi de. Allah'a şükürler olsun bu kadar büyük depremde az bir zaiat verdik fazla bir can kaybı vermedik. Depremden zarar gören ailelere büyük geçmiş olsun vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çatalçeşme Camii Elazığ deprem

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