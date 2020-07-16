Elektriğin gücü hızlandı: Realme 125W hızlı şarj teknolojisini tanıttı!

Hızlı şarj teknolojileri gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hatta uzun yıllar boyu hızlı şarj konusuna pek de sıcak bakmayan Apple bile artık iPhone'lara hızlı şarj desteği sunmuş durumda. Bu konuda son zamanlarda Oppo, Vivo ve hatta Xiaomi gibi firmaların da çalışma yaptığı bilinen bir gerçek. Fakat onlar Apple'ın hızlı şarj desteğinin kat kat üstünde yer alan 120W ve 125W hızlı şarj destekleyen teknolojileriyle sektörde fark yaratmak istiyor. Bu farkı yaratmak isteyen firmalardan birisi ise yine bir Çinli üretici olan Realme.

REALME'DEN 125W HIZLI ŞARJ SUNAN TEKNOLOJİ: ULTRADART

Realme, Oppo'nun 125W flaş hızlı şarj ve 65W AirVOOC kablosuz şarj teknolojileriyle gündeme gelmesinin ardından tabiri caizse bombayı patlattı. Realme, UltraDart adını verdiği 125W hızlı şarj teknolojisinin tanıtımını resmen gerçekleştirdi.

SADECE AKILLI TELEFONLARI ŞARJ ETMEYECEK

Realme'nin UltraDart teknolojisi, verilen bilgilere göre sadece 3 dakika içerisinde bir akıllı telefonun 4.000 mAh gücündeki pilini yüzde 33 şarj edebiliyor. Üstelik sadece akıllı telefonlar da onun kapsamında değil. Realme'nin iddiası, UltraDart teknolojisinin dizüstü bilgisayarları ve tabletleri de şarj edebileceği yönünde. İçerisinde 125W'lık hızlı şarjın bir dezavantajı olan ısı sorununu çözecek plakalara yer veren UltraDart teknolojisi, bununla birlikte eş zamanlı gerilim düşürme özelliği ile de kullanıcılarını yüksek ısı sorunu yaşamaktan kurtarıyor. Yani diğer bir deyişle Realme 125W hızlı şarj süresince ısıyı kontrolde tutabilecek birçok özelliği, teknolojisinin içine eklemiş.