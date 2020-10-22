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Elektrik akımına kapılan sansarı toprağa gömerek kurtardılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta elektrik akımına kapılarak baygınlık geçiren sansar, toprağa gömülerek kurtarılabildi. Ölmek üzereyken yapılan müdahale ile hayata döndürülen sansarın sağlığına kavuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir hayvan kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçede bulunan sanayi sitesi esnafı Murat Laçin ve arkadaşları, elektrik trafosu yanında bitkin halde bir sansar buldu. Vatandaşlar önce sansarın hasta olduğunu düşündü.

YANIK İZLERİNİ GÖRÜNCE FARK ETTİLER

Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark eden esnaf, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündü. Esnaf, sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdü. Bir süre toprakta gömülü kalan sansar kendine geldi.

Sağlığına kavuşan hayvan olay yerinden uzaklaştı. İlginç kurtarma operasyonu cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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(İHA)

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