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    4. Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün

    Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün

    16.11.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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    Yükselen enflasyon, faturalar ve harcamalar birçok kişiyi maddi açıdan zorlayabiliyor. Havaların soğuması ile birlikte çamaşır makinesi kullanımı arttı. Ev eşyalarının kullanımında dikkat edilen ufak detaylar elektrik faturalarında hatırı sayılır miktarda düşüşe neden oluyor. İşte elektrik faturası tutarını azaltan o yöntem...

    Evdeki elektronik eşyaları tasarruflu bir şekilde kullananlar elektrik faturasının daha düşük gelmesi sağlıyor. Siz de elektirik faturasından tasarruf etmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

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    BİR KAŞIK EKLEMENİZ YETERLİ

    Çamaşır makinesinin harcadığı enerji dolayısıyla elektrik faturasının kabarık olacağını saptamak çok zor olmayacaktır. Çamaşır makinesi çalışması dolayısıyla, elektrik faturasında yaşanan yükselişin önüne geçmek amacıyla bu yöntemi uygulamanız faydalı olacaktır.

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    ÇAMAŞIRLARIN DERİNLEMESİNE TEMİZ OLMASINI SAĞLIYOR

    Çamaşır makinesini çalıştırırken çamaşır makinesinin daha az elektrik harcaması için, her yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz çamaşırların derinlemesine temiz olmasını sağlarken, düşük sıcaklıklarda tüm kıyafetlerin temizlenmesini sağlamaktadır.

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    90 derecelik programda çamaşır yıkamayı tercih ediyorsanız, derinlemesine temizlik sağlamak çamaşır makinesini düşük dereceli programda açarak, yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz düşük ısıda çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlamaktadır.

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    Daha az enerji harcanması da haliyle elektrik faturasının çok daha uygun fiyatlarda olmasına neden olmaktadır. Bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde otomatik bir düşüşün olduğunu gözlemlemeniz mümkün.

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    karbonat Elektrik faturası çamaşır makinesi Göz yükselen
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