Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün

Evdeki elektronik eşyaları tasarruflu bir şekilde kullananlar elektrik faturasının daha düşük gelmesi sağlıyor. Siz de elektirik faturasından tasarruf etmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

BİR KAŞIK EKLEMENİZ YETERLİ

Çamaşır makinesinin harcadığı enerji dolayısıyla elektrik faturasının kabarık olacağını saptamak çok zor olmayacaktır. Çamaşır makinesi çalışması dolayısıyla, elektrik faturasında yaşanan yükselişin önüne geçmek amacıyla bu yöntemi uygulamanız faydalı olacaktır.

ÇAMAŞIRLARIN DERİNLEMESİNE TEMİZ OLMASINI SAĞLIYOR

Çamaşır makinesini çalıştırırken çamaşır makinesinin daha az elektrik harcaması için, her yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz çamaşırların derinlemesine temiz olmasını sağlarken, düşük sıcaklıklarda tüm kıyafetlerin temizlenmesini sağlamaktadır.

90 derecelik programda çamaşır yıkamayı tercih ediyorsanız, derinlemesine temizlik sağlamak çamaşır makinesini düşük dereceli programda açarak, yıkama esnasında çamaşır makinenizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karbonat eklemeniz düşük ısıda çamaşırlarınızın derinlemesine temiz olmasını sağlamaktadır.

Daha az enerji harcanması da haliyle elektrik faturasının çok daha uygun fiyatlarda olmasına neden olmaktadır. Bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde otomatik bir düşüşün olduğunu gözlemlemeniz mümkün.

