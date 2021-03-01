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Elektrik kesintisi listesi 1 Mart İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

01.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 1 Mart İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 1 Mart elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 1 Mart elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

1 MART İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-589, G-59, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 476., 478., 493. sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1273., 1274., 1276., KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1212., 1213., 1215., 1216., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, KANARYA, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 01/03/2021 10:00:00 - 01/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah TAMER, ZAFER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR sk bölgelerinde 01/03/2021 11:00:00 - 01/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1019., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 01/03/2021 13:00:00 - 01/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FAHRİ KORUTÜRK, RUZNAMECİ, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 01/03/2021 12:00:00 - 01/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., NİŞANCI ÇIKMAZI, TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Ataşehir Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Ferhatpaşa mahallesindeki 31., 29., 35., 24., 22. ve 33. sokakta planlı kesinti uygulanacak.

Beykoz Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Fatih mahallesindeki Demokrasi, Çavuşbaşı Cumhuriyet, Ayışığı, Çobanaldatan, Destan, Duman, Efsane, Gözcü, Karanfil, Kavaklıdere Çıkmazı, Mehtap, Cengiz Çıkmazı, Botanik, Bağcı, Hafiye, Sohbet Çıkmazı, Kardeşlik Çıkmazı, Yaver, Kalp Çıkmazı, Bahçesaray, Çamoluk, Dilan, Şule Çıkmazı, Kirve, Mor Salkım Çıkmazı, Ağıt, Barışık Çıkmazı, Şiir, Doğanay Çıkmazı, Bergüzar, Horasan, Müzellef, Tepeüstü, Yaşam Çıkmazı, Cansuyu Çıkmazı, Şair, Olur, Kısmet, Gündoğdu ve Simge sokağında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Kavacık mahallesindeki Şehit Teğmen Ali Yılmaz, Gülşen, Ekinciler, Ertürk, Fatih Sultan Mehmet, Şehit Albay Suat Karadağ, Şehit Er Cengiz Karcıoğlu ve Şehit Er Mustafa Dündar sokağında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Ortaçeşme mahallesindeki Yaprak, Töre, Çimenli, Çobanyıldızı, Hükargördü, Ağakızı, Dicle, Final, Ada Çıkmazı, Gökkuşağı, Gülbahçe, Lavanta, Uyumlu Çıkmazı ve Mutlular sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Çekmeköy Elektrik Kesintisi

09:00 - 14:30 saat aralığında;

Sultançiftliği mahallesindeki Ünal, Bayram, Atatürk, Kıvılcım, Mazlum, Türbe, 19 Mayıs, Yudum, Hürriyet ve Lületaşı sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Kadıköy Elektrik Kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında;

Hasanpaşa mahallesindeki Uzunçayır sokağında, Eğitim mahallesindeki Çiftlikiçi ve Hızırbey sokaklarında, Fikirtepe mahallesindeki Akpınar, Akçay, İlham, Bülbül, Kumru ve Dicle sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Kartal Elektrik Kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında;

Cumhuriyet mahallesindeki Adnan Kahveci, Mektep, İsmaildede, Orhanbey, İpek, Akkuş, Bahariye, Narin, Çelik, Çakır ve Bestegül sokağında, Hürriyet mahallesindeki Ozanlar, Adnan Kahveci, Koçak, İlker, Yörük, Ceyda, Billur, Mesut, Eylül, Bülent, Dalyan, Kalyon, Neslihan, Melodi, Yeşeren, İncir, Apaydın, Bayram, Takdir, Halil Rıza Ulutürk, Aktepe, Bosna, Çamdibi, Çeltik ve Deniz Feneri sokaklarında, Yunus mahallesindeki Karaca sokağında planlı kesinti uygulanacak.

09:00 - 14:00 saat aralığında;

Esentepe mahallesindeki Milangaz, Akdağ, Beşparmakdağı, Bozdağ, Gebze ve Birol sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Maltepe Elektrik Kesintisi

10:00 - 14:30 saat aralığında;

Altıntepe mahallesindeki Cihadiye, Değirmen Yolu, Galipbey, Akasyalı, Con Tevfik, Kevser ve Meşe sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Sultanbeyli Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Adil mahallesindeki Gülçiçek sokağında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Adil mahallesindeki Kule, Beykoz, Süleymaniye, Yenibahar, Yörükler, Çilingir, Başak, Afacan, Cabir, Nane, Sera, Sümbül, Şehit, Çayıraltı, Hocazade, Kemerler ve Sarpun sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Tuzla Elektrik Kesintisi

09:00 - 14:30 saat aralığında;

Anadolu mahallesindeki Elmalık ve Alsancak sokağında planlı kesinti uygulanacak.

09:00 - 15:30 saat aralığında;

İçmeler mahallesindeki Ankara, Erdoğan, Altunay, Osmangazi, Kauçuk, Orhangazi, Denizgülü, Nusret, Ebrar, İncesu, Seyit Onbaşı, Katre, Gediz, Gülkurusu, Elçi, Aydemir, Çağlar, Harmanlı, Bektaş, Reis, Yılmaz, Başkent, Canay, Nakış ve Zinnur sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:00 - 15:30 saat aralığında;

Aydıntepe mahallesindeki Sevim sokakta, Aydınlı mahallesindeki Bilgi, İmren, Server, Kuşkonmaz, Serin, Saydam, Hamam Kuyu, Kuyu, Aydınlık, Şebnem, Aslı, Mektep, Çakıl, Kırçeşme, Çarşı, Aydınlı Yolu, Gürgen, Kıvanç, Güldefne, Uygar, Berk, Tamer, Dağgülü, Caner, Gürpınar, Akkaya, Oruç, Bahargülü, Tokcan ve Uygun sokaklarında, İstasyon mahallesindeki Zühre ve Bülbül sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Ümraniye Elektrik Kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında;

Site mahallesindeki Serüven ve Şenol Güneş sokaklarında, Finanskent mahallesindeki Karabük ve Finans sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Site mahallesindeki Anılar, Adıvar, Akagündüz, Atay, Evren, Gürler, Kayacan, Kaptanoğlu Okul ve Sancar sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Üsküdar Elektrik Kesintisi

11:00 - 14:00 saat aralığında;

Güzeltepe mahallesindeki Çağdaş ve Şirintepe sokaklarında, Çengelköy mahallesindeki Merve, Yavuz ve Esen sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Küçük Çamlıca mahallesindeki Bağlar Yolu sokağında planlı kesinti uygulanacak.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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