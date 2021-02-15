Elektrik kesintisi listesi 15 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 15 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DİLBER, FATİH, HALASKAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, MİS, SERENGÜL sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, ZAFERTEPE, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 15/02/2021 11:00:00 - 15/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, MAHİR, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 15/02/2021 13:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169. sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah ORHAN GAZİ, ŞEHİT MEHMET EROL sk bölgelerinde 15/02/2021 10:30:00 - 15/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah POSTACI AYHAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 36. sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, DİKMEN, ESKİPINAR, GENÇLİK, HUNTÜRK, PERTEVNİYAL, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇATALDERE, ÇETİK, ŞAHİNBEY, ŞAHİNLER sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah MEMURLAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DERMAN, DİLEK, KÖŞK, SEVİMLİ, TURANBEY, ŞAHİNLER 1 sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 206., 210., 211., 212., 213., 223., 224., 225., 226., 227., 231., 232., 233., 234., 236., 238., AKSARAY, HAMİDİYE sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, HAVUZLAR sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, DERE OTU, DOĞRU, DURGUN, KANLICA, OKUL ALTI, YENİ YOL sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.