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Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 26 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 26 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

26 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBOĞA, UÇURTMA, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678. sk / ORHAN GAZİ mah 1734. sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, CELAL FERDİ GÖKÇAY, CERİDEHANE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TÜRKOCAĞI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 26/02/2021 19:00:00 - 26/02/2021 22:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Şişli Elektrik Kesintisi

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Ataşehir Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Ferhatpaşa mahallesindeki Mareşal Fevzik Çakmak sokağı, 15. sokak, 19. sokak, 22. sokak ve Ferhatpaşa yolu civarında planlı kesinti uygulanacak.

Beykoz Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Çengeldere mahallesindeki Meşale, Aroma, Asalet, Kudüs, Müsterih, Çiçekli, Şehzade, Atlas, Sadabat Çıkmazı, Gündoğdu, Kangal Çıkmazı, Tatlı Çıkmazı, Mehtap, Kare, Çelenk, Çengeldere, Kartepe ve Anıl Çıkmazı sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Kavacık mahallesindeki Dağlı, Berksun, Kandilli, Kehribar Çıkmazı ve Otağtepe sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Gümüşsuyu mahallesindeki Serinpınar, Şişmanoğlu, Korubaşı Camii, Şefkat Çıkmazı, Sarkaç Çıkmazı, Bayram, Hicret, Dereiçi, Çapa, Gezgin ve Ayazma sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Kadıköy Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Sahrayıcedit mahallesindeki Bahçeli, Bayar, İnöün, Feritbey ve Çamlıpark sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Maltepe Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Küçükyalı merkez mahallesindeki Karatay, İnceyol, Ortayol ve Ceviz sokakları ile Altıntepe mahallesindeki Çayır, Kızılcık, Ortayol ve Özipek sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Pendik Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Fevzi Çakmak mahallesindeki Mahir sokak, Kavakpınar mahallesindeki Prenses, Dernek, Ramiz, Bostanlı, Katip, Temel, Tezel, Turgut Reis, Ülkü, Müsaade, Kurucu, Zambak, Abdi İpekçi, Adıvar, Yağışlı, Ateş, Albayrak, Evvel, Esenli, Mülayim, Gece, Gönül, Emin, Güzel, Yadeller, Beraat, Mesken, Sonsuz, Oyal, Sistem, Sarı, Şengül ve Pınarlı Kaya sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Çamlık mahallesindeki Akasyalı, Çam, Piri Reis ve Yahya Kemal Beyatlı sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Tuzla Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında;

Aydınlı mahallesindeki Çilek, İzzet Kabadayı, Emel, Bahçeler, Güneşli, Ümit, Berkay, Erçetin, İsmail Kabadayı, Gürsoy Çıkmazı, Petek, Güvenç, Gürpınar, Kemah, Özyuva, Akman, Şenocak ve Oktay sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Ümraniye Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Armağanevler mahallesindeki Ahkam ve Ortanca sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Huzur mahallesindeki Pehlivan, Duman, Güldane, Özgül, Sefa, Tosya, Peker, Temaşa, Aysel, Fıkra, İnceler Cami ve sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Üsküdar Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Altunizade mahallesindeki Tophanelioğlu, Aksoy, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay ve Mahir İz sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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