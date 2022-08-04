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Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 4 Ağustos 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul elektrik kesinti sorgulama ekranı!

04.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi listesi, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ-BEDAŞ 4 Ağustos 2022 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ 4 Ağustos 2022 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 4 Ağustos 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul elektrik kesinti sorgulama ekranı!

Elektrik kesintisi listesi ile AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasındaki bazı ilçe ve noktalarda Çarşamba günü elektirk kesintisi olacak. Bu sebeple birçok kişi, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ağustos 2022 AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

4 Ağustos Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

4 AĞUSTOS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

4 AĞUSTOS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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