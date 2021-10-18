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Elektrikli araç atılımı yapan Foxconn, üç araç tanıttı

18.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük taşeron elektronik üreticilerinden olan ancak faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen Tayvanlı Foxconn SUV, sedan ve otobüs olmak üzere üç elektrikli araç prototipi tanıttı.

Elektrikli araç atılımı yapan Foxconn, üç araç tanıttı

Apple başta olmak üzere pek çok şirkete taşeron elektronik cihaz üretimi yapan Foxconn, bugün tanıttığı elektrikli araçlar ile faaliyetlerini çeşitlendirme planlarına dikkat çekti.

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Prototipi tanıtılan araçlar Foxconn ve Tayvan menşeli otomobil üreticisi Yulon ortaklığında kurulan Foxtron tarafından üretildi.

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35 MİLYAR DOLAR GELİR

Foxtron Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tso Chi-sen şirketin elektrikli araçlardan beş yıl içerisinde 35 milyar dolar gelir elde etmeyi umduğunu söyledi.

Foxconn aynı zamanda 2025 ile 2027 yılları arasında dünya elektrikli araç piyasasındaki araçların yüzde 10'una hizmet ya da parça satma hedefi belirledi.

Resmi adı Hon Hai Precision Industry olan dünyanın en büyük elektronik fason üreticisi konumundaki Foxconn, otomobil sektöründe acemi olduğunu kabul etmesine rağmen elektronik araç pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

Bu niyetini ilk kez Kasım 2019'da dile getiren Foxconn çok kısa sürede bu konuda adımlar atmış ve bu yıl birlikte araba üretmek için ABD'li startup Fisker ve Tayland menşeli enerji grubu PTT Pcl ile anlaşmalar yaptığını açıklamıştı.

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İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte geliştirilen sedan modelinin henüz açıklanmayan bir şirket tarafından önümüzdeki yıllarda satışa sunulacağı ifade edilirken SUV modeli Yulon'a ait bir marka tarafından 2023 yılında satışa sunulacak.

Otobüs modeli ise Foxtron markası ile satışa sunulacak ve önümüzdeki yıl Tayvan'ın güneyindeki birçok kentte hizmet vermeye başlayacak.

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(Reuters)

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