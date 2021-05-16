Elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararlarını beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler ile ilgili kararlar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonlarının faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek.
Genelgede yer alan diğer önemli kararlar ise şöyle;
"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.