HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak?

Elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak?

16.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararlarını beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı?

ELEKTRONİK OYUN YERLERİ, BİLARDO SALONLARI VE İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler ile ilgili kararlar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonlarının faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek.

Genelgede yer alan diğer önemli kararlar ise şöyle;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
  • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
    şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
  • Hamam, sauna ve masaj salonları,
  • Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

  • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
Kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi?Kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
normalleşme tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.