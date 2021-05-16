Elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararlarını beklenirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler açık mı?

ELEKTRONİK OYUN YERLERİ, BİLARDO SALONLARI VE İNTERNET KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve internet kafeler ile ilgili kararlar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonlarının faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek.

Genelgede yer alan diğer önemli kararlar ise şöyle;

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.