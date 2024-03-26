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Elektronik sigaraların diğer yüzü! 20 yaşındaydı: Ciğerleri söndü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.03.2024 14:20
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde elektronik sigara içmeye bağlı olarak 20 yaşındaki Karlee Ozkurt'un ciğerleri söndü. Ölümün kıyısından dönen Ozkurt, "Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elektronik sigaraların diğer yüzü! 20 yaşındaydı: Ciğerleri söndü!

2021 yılında sırtında kas spazmı yaşadığını düşünen Ozkurt, hastaneye 2 gün sonra gitti. Doktorlar muayene sonucunda adeta şaşkına döndü. Ozkurt'un akciğerinin söndüğü fark edildi...

"ARTIK 40 YAŞIMI GEÇEMEYECEĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Henüz 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı ve bu az kalsın hayatına mal oluyordu. Sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

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"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor.

(TRT Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Wisconsin abd elektronik sigara
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