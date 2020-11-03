Elif'in ismi çocuk parkına verilecek

İzmir Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif’in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz. Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz.

Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var.

3-5 saat değil 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz... Biz de onun ismini parka vermeye karar verdik.”

Kaynak: DHA