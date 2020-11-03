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Elif'in ismi çocuk parkına verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:47 | Son Güncelleme

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ismi, Bartın'ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verilecek.

Elif'in ismi çocuk parkına verilecek

İzmir Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif’in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz. Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz.

Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var.

Minik Elif hastanede annesiyle buluştuMinik Elif hastanede annesiyle buluştu

3-5 saat değil 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz... Biz de onun ismini parka vermeye karar verdik.”

Kaynak: DHA

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