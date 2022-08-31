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Elinde satırla tehdit etti! 'Çık dışarıya, patlatırım'

31.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eşinden ayrılan bir kadın, çocuklarını görebilmek için eski kocasının çalıştığı dükkana gitti. Öfkeli eski koca, eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyerek “Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım” diye bağırarak onları kovdu. O anlar görüntülenirken Y.T. büyük bir şok yaşadı.

Elinde satırla tehdit etti! 'Çık dışarıya, patlatırım'

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Çocuklarını görmek isteyen bir kadın, eski eşinin çalıştığı dükkana gitti. Öfkeli koca, elinde satırla eski eşi ve arkadaşına tehditler savurarak “Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım" dedi. O anlar görüntülenirken Y.T. büyük bir şok yaşadı.

ELİNDE SATIRLA TEHDİT ETTİ

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre dört yıl önce eşinden boşanan Y.T. isimli kadının çocukları, bir yıl önce ekonomik sorunları sebebiyle mahkeme kararıyla babalarının yanında verildi. Çocukların velayeti eski kocasında olan Y.T, ayda iki kez görüş hakkı olmasına rağmen üç aydır göremediği evlatları için arkadaşıyla birlikte eski eşinin kasap dükkanına girdi. İçeri girdiğinde eski kocasına görüş günü olduğunu ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen kadın, eski eşi tarafından tehdit edildi. Bir süre sonra eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyen adam, “Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım” diye bağırarak onları kovdu. Çocuklarını göremeden dükkandan kovulan Y.T. büyük bir şok yaşarken öfkeli adamın satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı: &quot;Bu durum beni gerçekten yordu!&quot; Tehdit, taciz, şikayet...Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı: "Bu durum beni gerçekten yordu!" Tehdit, taciz, şikayet...

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit İstanbul Esenyurt
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