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  4. Eline içki ve sigara vermişler! Küçük çocuğun annesini isyan ettiren olay

Eline içki ve sigara vermişler! Küçük çocuğun annesini isyan ettiren olay

16.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Eline içki ve sigara vermişler! Küçük çocuğun annesini isyan ettiren olay

Hatay'da küçük çocuğa içki ve sigara vererek videosunu çeken kişiler, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle tepki topladı. Çocuğun annesi tarafından şikayet edilen yaşları 15 ile 17 arasında olan 3 genç, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez ilçe Kırıkhan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Ö.Ş. Sanayi Parkında oyun oynadığı sırada yanına H.T. (15), S.İ. (15) ve N.İ. (17) isimli 3 şahıs yaklaştı.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

Şahıslar, küçük çocuğun eline içki ve sigara tutuşturarak o anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştılar. Daha sonra sosyal medyada videoyu gören anne N.Ş., şahıslardan şikayetçi oldu.

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SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

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Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli genç, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

İHA


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