Taze zencefil nasıl tüketilir, günde ne kadar tüketilmeli? Taze zencefil çiğ olarak yenir mi, ne işe yarar?

Eski tarihlerden beri şifa olarak kullanılan ve pek çok faydası bilinen zencefil hem taze hem de toz şeklinde tüketilebilir. Baharat şeklinde yemeklerde ya da karışımlarda kullanılabileceği gibi tedavi amaçlı da tüketilebilir. Taze zencefilin içeriğinde olan C vitamini, protein, su, yağ, nişasta, demir, kalsiyum, sodyum, magnezyum, potasyum sayesinde insan vücudu için birçok faydası bulunur. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre zencefil mide problemlerine, kalbe, enfeksiyon sorunlarına olumlu etkiler taşır. Yağ yakımına destek sağladığı, metabolizmayı hızlandırdığı, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi durumlarda iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülür. İnsan vücuduna yararları saymakla bitmeyen zencefil son dönemlerde daha da çok tercih edilen bir baharat olmuştur.

Taze zencefil nasıl tüketilir?

Özellikle Hint ve Asya mutfağında tercih edilen zencefil günümüzde bizim de mutfaklarımızda yer edinmiştir. Taze zencefilin tüketimi tercihe göre değişebilir. Taze zencefili dilimleyerek, rendeleyerek ya da demlenerek çay şeklinde tüketilebilir. Taze zencefilin tüketim şekillerini şöyle sıralayabiliriz:

Et ve ya tavuk yemeklerinde taze zencefili rendeleyerek ekleyebilirsiniz.

Salata ya da yemeklerin soslarında taze zencefil eklenerek tüketilebilir.

Kokusu ile tarçına benzeyen taze zencefil sütlü tatlılarda da kullanılabilir.

Gün içinde tüketilen suyun içerisine taze zencefil, dilimleyerek ekleyebilirsiniz.

Taze zencefil rendelenerek ya da dilimleyerek demleyip çay şeklinde içebilirsiniz.

İçeceklerin içine eklenerek daha sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.

Günde ne kadar taze zencefil tüketilmeli?

Doğal olan bütün besinler gibi içeriklerinin yoğunluğu sebebi ile zencefil de dozunda tüketilmelidir. Yetişkin bireylerde günlük kullanım dozu olarak 1-2 gr. kullanım önerilir. Raf ömrü çok uzun olmayan taze zencefilin hava almayacak şekilde buzdolabında saklanması daha doğrudur. Toz zencefilin raf ömrü taze zencefile göre daha uzundur. Sağlık için yararları olduğu gibi metabolizma hızlandırma ve yağ yakımına katkısı olduğu da belirtilen zencefil doğru miktarda tüketilmelidir. Zencefilin fazla tüketim durumunda yarardan çok zarara neden olabilir.

Taze zencefil çiğ olarak yenir mi?

Taze zencefil yoğun ve baskın bir tada sahiptir. Bireyin tüketim tercihine göre taze zencefili çiğ olarak da tüketilebilir. Taze zencefili çiğ olarak tüketmeyi tercih ediyorsanız yoğun ve baskın tadını kırmak için suyun içine rendeleyip daha kolay bir tüketim sağlayabilirsiniz.

Taze zencefil çiğnemek ne işe yarar?

Taze zencefil birçok faydası olduğu ortaya konmuş bir besindir. Son dönemlerde hem yemeklerde hem de rahatsızlık dönemlerinde yapılan karışımlar ve ya çaylar şeklinde kullanılır. Taze zencefilin faydalarından yararlanabilmek için uygulanabilecek bir yöntemde taze zencefilin çiğnenmesi şeklinde olabilir. Taze zencefilin antiseptik özelliği bulunur. Ağız ve boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda taze zencefili çiğnemek bu enfeksiyonlara karşı uygulanan tedavinin destekçisidir. Uzmanlar tarafından belirtilen en önemli faydalarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Zencefilin düzenli kullanımında vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğu ortaya çıkmıştır. Taze zencefili düzenli tüketmek bağırsak ve mide de oluşan enfeksiyonları da azaltır.

Zencefili kimler kullanamaz?

Taze zencefil faydalı olduğu kadar bazı bireyler için sorun oluşturabilir. Taze zencefilin 2 yaş altı bebekler tarafından kullanılması önerilmez. Hamile ve emziren anneler için de bir uzman tarafından kullanım durumu önerilmesi daha doğru olur. Taze zencefil doğru muhafaza edilmesi gereken bir besindir.

Taze zencefil çayı nasıl yapılır?

Taze zencefilin birçok farklı şekilde tüketimi mümkündür. Grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda taze zencefilin çayını yaparak belirtileri azaltabilirsiniz. Enfeksiyonlara karşı iyi gelen zencefil çayı mide ağrıları, bağırsak problemleri ve sindirim sorunları ile ilgili destek alınabilir. Boğaz ağrısı ve öksürük için çok etkilidir. Taze zencefil çayı yaparken öncelikle kök zencefilin kabuğunu soyun. Bir su bardağı suya tüketeceğiniz miktarda zencefil eklenerek yaklaşık 10 dakika kaynatın. İçmeden önce arzuya göre içine bal da ekleyebilirsiniz. Zencefil çayı hem düşük kalorisi ile iyi bir diyet içeceği hem de kışın grip gibi enfeksiyonlara karşı önlem almaya yönelik bir içecektir.