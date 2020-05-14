HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'a bir şok daha: Sascha Zahnd istifa etti!

Elon Musk'a bir şok daha: Sascha Zahnd istifa etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk'a kötü haber bu kez Avrupa'dan geldi. Alman basınının iddialarına göre, Tesla'nın Avrupa operasyonlarını yöneten Sascha Zahnd, Elon Musk'a istifasını sundu. İstifanın nedeni ise dikkat çekici.

Elon Musk'a bir şok daha: Sascha Zahnd istifa etti!

Tesla elektrikli otomobil üretimine devam ediyor. Hatta koronavirüs yasakları bile Elon Musk'ı ve dolayısıyla Tesla'yı bu yoldan alıkoyamadı. Tesla, Kaliforniya eyaletindeki fabrikasında faaliyetlerine başladı. Fakat Elon Musk bu kez Avrupa kaynaklı bir şok yaşadı.

TESLA AVRUPA YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Automotive News Europe'un haberine göre Tesla Avrupa Yöneticisi Sascha Zahnd, Tesla'daki görevinden ayrıldı. Zahnd konu hakkında herhangi bir yorum yapmazken, bu ayrılık hakkında bazı tahminler mevcut.

TESİS TARTIŞMASI MI YOLLARI AYIRDI?

Alman basınının iddialarına göre Zahnd ve Musk arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın nedeni ise söylentilere bakılırsa Tesla'nın kurmak üstediği yeni tesis. Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine yakın bir bölgeye yeni bir tesis kurmayı planlıyordu. Tesisin inşasına başlanmasını isteyen Musk'a, Zahnd karşı çıktı ve tartışma yaşandı.

Tesla

Firma içerisinden iki kaynağın iddiaları doğruladığı söylense de, Tesla'dan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmiş değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacakOppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorola’dan iki yeni telefon yolda

Motorola’dan iki yeni telefon yolda

Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

Metal Slug 3’ün plak albümü Amazon.com’da listelendi

Metal Slug 3’ün plak albümü Amazon.com’da listelendi

Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

Motorola Razr için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Motorola Razr için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Pixel 4a muhtemelen ertelendi

Pixel 4a muhtemelen ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.