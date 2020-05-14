Elon Musk'a bir şok daha: Sascha Zahnd istifa etti!

Tesla elektrikli otomobil üretimine devam ediyor. Hatta koronavirüs yasakları bile Elon Musk'ı ve dolayısıyla Tesla'yı bu yoldan alıkoyamadı. Tesla, Kaliforniya eyaletindeki fabrikasında faaliyetlerine başladı. Fakat Elon Musk bu kez Avrupa kaynaklı bir şok yaşadı.

TESLA AVRUPA YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Automotive News Europe'un haberine göre Tesla Avrupa Yöneticisi Sascha Zahnd, Tesla'daki görevinden ayrıldı. Zahnd konu hakkında herhangi bir yorum yapmazken, bu ayrılık hakkında bazı tahminler mevcut.

TESİS TARTIŞMASI MI YOLLARI AYIRDI?

Alman basınının iddialarına göre Zahnd ve Musk arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın nedeni ise söylentilere bakılırsa Tesla'nın kurmak üstediği yeni tesis. Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine yakın bir bölgeye yeni bir tesis kurmayı planlıyordu. Tesisin inşasına başlanmasını isteyen Musk'a, Zahnd karşı çıktı ve tartışma yaşandı.

Firma içerisinden iki kaynağın iddiaları doğruladığı söylense de, Tesla'dan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmiş değil.

