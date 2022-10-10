HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! Twitter'ı neden satın alacağını açıkladı

Elon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! Twitter'ı neden satın alacağını açıkladı

10.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, sosyal ağ Twitter'ı satın almak için tekrar 44 milyar dolarlık teklif verdi. Ünlü milyarder Twitter'ı neden satın alacağını ise sonunda açıkladı. Buna göre Musk, Twitter'ı para için değil, başka nedenlerden dolayı satın almak istiyormuş.

Elon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! Twitter'ı neden satın alacağını açıkladı

Elon Musk, Twitter'dan vazgeçmiyor. Ünlü milyarder geçen hafta dünyanın en büyük ikinci sosyal medya platformu olan Twitter'ı satın almak için tekrar 44 milyar dolarlık bir teklif sundu. Böylece aylar önceki Twitter'ın sahte, bot ve spam hesap sayısını açıklamamasıyla fitili ateşlenen satın alma işleminden vazgeçme kararını tersine çevirdi. Musk şimdilerde anlaşmayı tamamlama ve Twitter'ın patronu olma niyetinde. Peki ünlü milyarder Twitter'ı neden bu kadar çok istiyor?

ELON MUSK TWİTTER'I NEDEN SATIN ALACAĞINI AÇIKLADI

Bu sorunun cevabını bizzat Elon Musk verdi. Financial Times'a konuşan Musk, Twitter'ı satın alma isteğinin arkasındaki motivasyonlarını ve amacını açıkladı. Habere göre Musk'ın amacı Twitter'ı paraya para demeyeceği bir yere dönüştürmek değil.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk's Twitter profile on smartphone and printed Twitter logos

Böyle olacağı belliydi! Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada yeni gelişmeBöyle olacağı belliydi! Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı davada yeni gelişme

Elon Musk, Twitter'ı para için satın almayacağını, bunun yerine halkın fikir alışverişinde bulunabileceği güvenilir ve şeffaf bir platforma sahip olması için satın alacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 gün içinde kararın açıklanması bekleniyor15 gün içinde kararın açıklanması bekleniyor
Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktıPlatonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı
O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan ettiO kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Atların nasıl beslendiği sorulunca deşifre oldu! Suriyelilerle ilgili gerçek ortaya çıktı: Bedavaya verilen bebek mamalarını sattıklarını söyledi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Yüz binlerce kişi akın etti! 261 bin 500 kilogram et yenildi

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.