Elon Musk ağzındaki baklayı sonunda çıkardı! Twitter'ı neden satın alacağını açıkladı

Elon Musk, Twitter'dan vazgeçmiyor. Ünlü milyarder geçen hafta dünyanın en büyük ikinci sosyal medya platformu olan Twitter'ı satın almak için tekrar 44 milyar dolarlık bir teklif sundu. Böylece aylar önceki Twitter'ın sahte, bot ve spam hesap sayısını açıklamamasıyla fitili ateşlenen satın alma işleminden vazgeçme kararını tersine çevirdi. Musk şimdilerde anlaşmayı tamamlama ve Twitter'ın patronu olma niyetinde. Peki ünlü milyarder Twitter'ı neden bu kadar çok istiyor?

ELON MUSK TWİTTER'I NEDEN SATIN ALACAĞINI AÇIKLADI

Bu sorunun cevabını bizzat Elon Musk verdi. Financial Times'a konuşan Musk, Twitter'ı satın alma isteğinin arkasındaki motivasyonlarını ve amacını açıkladı. Habere göre Musk'ın amacı Twitter'ı paraya para demeyeceği bir yere dönüştürmek değil.

Elon Musk, Twitter'ı para için satın almayacağını, bunun yerine halkın fikir alışverişinde bulunabileceği güvenilir ve şeffaf bir platforma sahip olması için satın alacağını söyledi.

