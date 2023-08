Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile görüşecek! Konu ise...

Elon Musk yine gündemde. Çarşamba günü sürpriz bir paylaşım yapan ünlü milyarder, Apple CEO’su Tim Cook ile X bünyesindeki abonelik sistemi üzerinden para kazanan içerik oluşturucuların App Store kesintilerinin ayarlanması konusunda konuşmayı planladığını söyledi.

İçerik üreticileri desteklemek çok önemli ifadesini kullanan Musk, “Eğer gücünüz yetiyorsa lütfen bu platformda ilginç bulduğunuz kadar çok içerik üreticisine abone olun. Dünyanın her köşesinden insanlar X'de inanılmaz içerikler yayınlıyor, ancak genellikle ayda birkaç yüz doların bile hayatlarını değiştirdiği zor koşullarda yaşıyorlar.

Daha önce X'in 12 ay boyunca hiçbir şey kesinti yapmayacağını, daha sonra yüzde 10 kesinti yapacağını söylemiş olsak da, bu politikayı X'nin ödeme 100 bin doları aşana kadar kesinti yapmayacağı, 100 bin doları aşınca yüzde 10 kesinti yapacağı şeklinde değiştiriyoruz. İlk 12 ay hala herkes için ücretsiz.

Apple ise yüzde 30’unu alıyor. Ancak Tim Cook ile konuşacağım ve içerik üreticilerin alacağı miktarı en üst düzeye çıkarmak için bunun X’in elinde tuttuğu miktarın sadece yüzde 30’u olacak şekilde ayarlanıp ayarlanamayacağına bakacağım.” diye yazdı.

Super Important to Support Creators!



If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.



People from every corner of the world post incredible content on ????, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…