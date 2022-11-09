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Elon Musk, çözümü böyle buldu: İçişleri Bakanlığı'nın ve Birleşmiş Milletler'in Twitter hesabına eklendi...

09.11.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, sosyal medya platformuna yeni özellikler ekleme konusunda adeta dur durak bilmiyor. Twitter, şimdi aylık 8 dolar karşılığında kullanıcılarına mavi tik sunmak için hazırlanıyor. Mavi tik alan Twitter Blue aboneleriyle resmi olarak doğrulanmış hesapların ayrımının nasıl olacağı soru işareti yaratırken, Twitter'dan önemli bir adım geldi. Atılan yeni adım kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ve Birleşmiş Milletler'in hesabına yeni etiket eklendi.

Elon Musk, çözümü böyle buldu: İçişleri Bakanlığı'nın ve Birleşmiş Milletler'in Twitter hesabına eklendi...

Twitter Elon Musk'ın yönetimine geçtiğinden beri tüm dünyada tartışma konusu haline geldi. Öyle ki politikacılarından tutun da sosyal medya ünlülerine kadar hemen hemen her kesimden birçok insan Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasına ve Musk'ın Twitter'da çok hızlı değişimler yaratmasına dikkat çekti. En çok konuşulan konulardan biri de Musk'ın aylık 8 dolar karşılığında isteyen her Twitter kullanıcılarına mavi tik imkanı sunacağını açıklaması oldu. Bu durum, birçok kullanıcının "ortalık mavi tikten geçilmeyecek" yorumunda bulunmasına yol açtı. Ancak asıl konu, mavi tik satın alan kullanıcılarla doğrulanmış hesapların ayrımının nasıl olacağı konusuydu. Bu ayrımın nasıl yapılacağı soru işareti yarattı. Ancak şimdi Twitter'ın baş twit'çisi Elon Musk buna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

TWITTER'DAN MAVİ TİK AYRIMINA "RESMİ" ÇÖZÜM!

Twitter, yakında satışa çıkacak mavi tik ile resmi olarak doğrulanmış hesaplar arasındaki ayrımı nasıl yapacağını buldu. Çözümün nasıl olacağını Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford açıkladı.

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Crawford'ın attığı tweet'e göre Twitter, belirli doğrulanmış hesaplar için 'Resmi' (official) etiketini kullanacak. Etiketi alacak hesaplar arasında hükümet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alacak. Daha önce doğrulanmış tüm hesaplar 'Resmi' etiketini almayacak ve etiket, mavi tik gibi satın alınamayacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TWITTER HESABINA EKLENDİ

Twitter'ın yeni "Resmi" etiketi hemen kullanılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabına etiketin eklendiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı

Ayrıca Birleşmiş Milletler'in hesabına da resmi etiketi eklendi.

birleşmiş milletler

NE ZAMAN MAVİ TİK SATIN ALINABİLECEK?

Twitter'ın çok yakın bir zamanda aylık 8 dolar karşılığında kullanıcılarına mavi tik imkanı sunan Twitter Blue aboneliğini başlatması bekleniyor.

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