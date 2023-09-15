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  4. Elon Musk da paylaşımda bulundu: Eskiden Twitter olarak bilinen X'e önemli özellik!

Elon Musk da paylaşımda bulundu: Eskiden Twitter olarak bilinen X'e önemli özellik!

15.09.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sitesi X, (eski adıyla Twitter) yeni bir özelliğe odaklanmış gibi görünüyor. X'in sahibi Elon Musk ise sosyal medya platformunda bir kullanıcıya yanıt vererek bu özellik hakkında paylaşım yaptı.

Elon Musk da paylaşımda bulundu: Eskiden Twitter olarak bilinen X'e önemli özellik!

Sosyal medya sitesi X'in (eski adıyla Twitter) yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre X'te, artık yeni 'Beğeniler sekmesini gizle' seçeneği sayesinde beğenilen gönderilerin kaydı gizli tutulabilecek.

ARTIK BEĞENİLERİNİZİ GİZLEYEBİLİRSİNİZ ANCAK..."

Elon Musk ise sosyal medya platformunda bir kullanıcıya yanıt vererek bu özellik hakkında paylaşım yaptı.

Musk, "Artık beğenilerinizi gizleyebilirsiniz. Ancak açık tutmanızı ve yalnızca ilginç gönderiler için yer işaretlerini kullanmanızı öneririm." ifadelerini kullandı.

musk

Resmi hesabından bir paylaşımda bulunan X ise beğeniler sekmesini gizleme özelliğinin Premium abonelerin kullanımına açık olduğunu söyledi.


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