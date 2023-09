Elon Musk da paylaşımda bulundu: Eskiden Twitter olarak bilinen X'e önemli özellik!

Sosyal medya sitesi X'in (eski adıyla Twitter) yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre X'te, artık yeni 'Beğeniler sekmesini gizle' seçeneği sayesinde beğenilen gönderilerin kaydı gizli tutulabilecek.

Elon Musk ise sosyal medya platformunda bir kullanıcıya yanıt vererek bu özellik hakkında paylaşım yaptı.

Musk, "Artık beğenilerinizi gizleyebilirsiniz. Ancak açık tutmanızı ve yalnızca ilginç gönderiler için yer işaretlerini kullanmanızı öneririm." ifadelerini kullandı.

Resmi hesabından bir paylaşımda bulunan X ise beğeniler sekmesini gizleme özelliğinin Premium abonelerin kullanımına açık olduğunu söyledi.

keep spicy likes private by hiding your likes tab ????????️



available to Premium subscribers



Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG