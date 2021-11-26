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Elon Musk'ı bile şaşırtacak olay! Otomobili eritip büstünü yaptılar

26.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus aksesuar markası Caviar, elektrikli otomobil Tesla Model 3'ün parçalarını eriterek Elon Musk'ın büstünü yaptı. Musk'a olan benzerliği biraz tartışmalı olan büstlerin tanesi oldukça yüksek bir fiyattan satılıyor.

Elon Musk'ı bile şaşırtacak olay! Otomobili eritip büstünü yaptılar

Elon Musk, son yılların gündeminden hiç düşmeyen insanlarından biri. Tesla ve SpaceX gibi elektrikli otomobil ve uzay teknolojileri konusunda uzmanlaşan iki firmanın sahibi olan Musk, attığı tweet'lerle sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri olmayı başarıyor. Fakat Elon Musk'ı bu kez gündeme getiren konu, kripto paralarla alakalı attığı bir tweet, Tesla'nın uygun fiyatlı yeni bir modeli veya SpaceX'in tarihi bir uzay görevi değil. Otomobilden yapılan büstü.

TESLA MODEL 3 ELON MUSK'IN BÜSTÜNE DÖNÜŞTÜ

Rusya merkezli Caviar markası, binlerce dolarlık bir Tesla Model 3'ün parçalarını eritti ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın büstünü yaptı. Dünya çapında yalnızca 27 adet bulunacak şekilde sınırlı sayıda üretilen Elon Musk büstü, altın plaka ile süslenmiş ve granit bir kaide üzerine yerleştirilmiş durumda.

Elon Musk büst

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Ancak büstün Elon Musk'a çok az benzediğine yönelik bazı yorumlar var.

Elon Musk büst-2

ELON MUSK BÜSTÜNÜN FİYATI NE KADAR?

Elon Musk'ın büstü Caviar'ın internet sitesinde 3.220 dolarlık bir fiyatla satışta bulunuyor.

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ELON MUSK'LI IPHONE DA TASARLADI

Şirket ayrıca, Tesla parçalarından yapılan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max tasarımları da oluşturdu. Bunların fiyatı ise 6.700 dolardan başlıyor.

iPhone 13 Pro

Titanyum yapıda siyah PVD kaplama ile üretilen Tesla Electro iPhone 13 Pro/Pro Max modellerinin tasarımlarında Elon Musk portresi, Tesla logosu, bakır bir parça ve yine gerçek bir Tesla elektrikli otomobili eritilerek elde edilmiş alüminyum parça var.

99 adet üretilen bu telefonlar da Elon Musk'ın büstü gibi sınırlı sayıda.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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