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Elon Musk ile Joe Biden arasında ipler gerildi! Ünlü milyarderden şok cevap

02.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, bu kez ABD Başkanı Joe Biden'a verdiği yanıt ile gündem oldu. Elon Musk, ülkedeki otomobil üreticilerinin elektrikli araç adımına yönelik tweet'inde Tesla'ya yer vermemesi üzerine Başkan Biden'a sert çıkıştı.

Elon Musk ile Joe Biden arasında ipler gerildi! Ünlü milyarderden şok cevap

Tesla CEO’su Elon Musk, mümkün olan her fırsatta Tesla'nın elektrikli otomobil yatırımlarından bahsediyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden da elektrikli otomobil konusunda ABD'li üreticilerin attığı adımları yakından izlediğini gösteriyor. Ancak yaygın olarak sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir durum var. ABD Başkanı Biden, ifadelerinde diğer üreticilerden bahsediyor fakat Tesla'nın ismini geçirmiyor. Bu durum Elon Musk'ın da dikkatini çekiyor ve Biden'ın Tesla'dan söz etmemesi üzerine bir süredir tepkisini gösteriyor. Fakat yaşanan son bir olay ile ikili arasındaki ipler daha da gerilmiş gibi görünüyor.

JOE BIDEN PAYLAŞIMINDA YİNE TESLA DEMEYİNCE...

O olay ise ABD Başkanı Joe Biden'ın tweet atmasıyla başladı. Biden, söz konusu tweet'te "Ford, elektrikli araçlar üretmek için 11 milyar dolar yatırım yapıyor ve ülke genelinde 11.000 kişilik istihdam yaratıyor. GM ise, tarihindeki en büyük yatırımı yapıyor: Elektrikli araçlar üretmek için 7 milyar dolar yatırım yapıyor, Michigan'da 4.000 kişilik istihdam yaratıyor." ifadelerini kullandı. Yani Biden, yine Tesla'dan bahsetmedi.

Joe Biden

ELON MUSK NOT DÜŞEREK SERT ÇIKTI

Bunun üzerine kızdığı düşünülen Elon Musk, Biden'ın tweet'ine yanıt verdi.

Elon Musk

Musk, verdiği yanıtta "Tesla, elektrikli araçlar üretmek için ABD'de 50.000'den fazla istihdam yarattı ve GM + Ford'un iki katından fazla yatırım yapıyor." dedi ve "(Bu Twitter hesabını kontrol eden kişinin bilgisine)" notunu düştü.

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Elon Musk Joe Biden
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