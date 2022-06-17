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Elon Musk'ın "Dogecoin" nedeniyle başı dertte! "Piramit şeması" iddiası ve 258 milyar dolarlık tazminat...

17.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, dogecoin başta olmak üzere kripto para birimleri hakkında tweet'ler atarak takipçilerinin dikkatini çekiyordu. Sık sık piyasayı manipüle etmekle suçlanan Musk hakkında Keith Johnson isimli bir kişi şikayette bulundu. Johnson, kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu suçlamasında bulunarak Elon Musk'tan davacı oldu. Davacı Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Elon Musk'ın "Dogecoin" nedeniyle başı dertte! "Piramit şeması" iddiası ve 258 milyar dolarlık tazminat...

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açıldı. Elon Musk, bir dönem kripto para birimleri hakkında sık sık tweet'ler atıyordu. Böylece Musk'ın takipçilerinin sayısı da bir hayli artmıştı. Ünlü milyarderin özellikle piyasanın en popüler meme coin'i Dogecoin hakkında attığı tweet'leri Twitter'ın gündeminde yer alıyordu.

"YASA DIŞI BİR ŞANTAJ GİRİŞİMİNİN PARÇASI"

New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasa dışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Illustration shows representations of cryptocurrency Dogecoin

Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar teşkil ettiğinin beyan edilmesini de istedi.

PİRAMİT ŞEMASI NEDİR?

Piramit şeması veya piramit satış sistemi, bir mal varlığı veya para ortaya konularak katılımcının sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla mal varlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem halk arasında “saadet zinciri” ismiyle de anılıyor. (AA)

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Elon Musk Kripto para Dogecoin
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