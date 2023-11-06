Elon Musk'ın gözü şimdi de kullanılmayan X kullanıcı adlarında mı? Konuşulan iddia dikkatleri üzerine çekti: Fiyatlar 50 bin dolardan başlıyormuş!

İddiaya göre eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya sitesi X, milyarder sahibi Elon Musk'ın daha önce sinyalini verdiği bir programı başlatarak, kullanılmayan kullanıcı adlarını satma çabalarını hızlandırmaya başlamış görünüyor.

"KULLANILMAYAN KULLANICI ADLARINI SATMAYA BAŞLADI" İDDİASI

Forbes'in haberinde yer alan iddiaya göre, Elon Musk'ın şirketi X, kullanılmayan kullanıcı adlarını 50 bin dolardan başlayan fiyatlarla satmaya başladı.

Forbes, tarafınca ele geçirilen e-postaların, şirket içinde @Handle Team olarak bilinen bir ekibin, kullanılmayan hesap adlarının satın alınması için bir pazar üzerinde çalışmaya başladığını ortaya koyduğunu iddia ediyor.

Aynı zamanda, en azından bazı durumlarda, potansiyel alıcılara e-posta gönderilerek satın alma işlemini başlatmak için "50 bin dolar tutarında sabit bir ücret" talep edildiği öne sürülüyor.

Yani eğer iddialar doğruysa ve şirket kullanılmayan kullanıcı adlarını satma girişimi üzerinde çalışıyorsa, için bazı durumlarda kullanılmayan bir kullanıcı adını alabilmek için 50 bin dolar ödemek gerekebilir.

Forbes, alıcılarının anonimliğini korumak için tamamını yayınlamamayı seçtiğini söylediği e-postaların, aktif X çalışanlarından geldiğini ve şirketin kısa süre önce @handle yönergeleri, süreci ve ücretlerinde güncellemeler yaptığını iddia etti.

Musk'ın şirketinin aylardır böyle bir programı yürürlüğe koymayı planladığı söyleniyordu.





