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Elon Musk'ın milyarlarını emanet ettiği gizemli adam! Kim bu Jared Birchall?

07.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, 224 milyar dolarlık bir servete sahip ve bu servet onun dünyanın en zengin insanı unvanını korumasına yardımcı oluyor. Peki Elon Musk, milyarlarını yönetmek için kime veya kimlere güveniyor? Bu soru sizin de aklınızı kurcalıyorsa, Elon Musk'ın milyarlarını emanet ettiği gizemli adam Jared Birchall ile tanışmanızın vakti gelmiş demektir. İşte dünyanın en zengin adamının merak konusu olan sağ kolu.

Elon Musk'ın milyarlarını emanet ettiği gizemli adam! Kim bu Jared Birchall?

Elon Musk'ın 224 milyar dolarlık bir imparatorluğu var desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Kendisini Tesla'nın "Tekno Kralı" olarak niteleyen ünlü milyarder, bu imparatorluğunun yönetimini ise tek bir kişiyle paylaşıyor; 47 yaşındaki Jared Birchall ile. Birchall, dünyanın en zengin adamının sağ kolu olarak kabul ediliyor.

MUSK'IN 224 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ ONA EMANET!

Business Insider'ın aktardığına göre, eski bir bankacı olan Jared Birchall, Musk'ın 224 milyar dolarlık servetini ve Musk'ın kişisel işlerini yöneten aile şirketi Excession LLC'yi yönetiyor. Neuralink'in ve The Boring Company'nin CEO’su da yine Jared Birchall. Birchall, Musk'ın bir nevi jokeri gibi.

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6 yıldır Excession'ı yöneten Birchall, patronun tam tersi bir şekilde çoğunlukla ilgi odağı olmaktan kaçınıyor. Gizemli adam, Musk'ın sürpriz bir şekilde Twitter'ı devralması için 46.5 milyar dolarlık fon ayarlamasına yardımcı oldu.

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"TATLI DİLLİ, CANA YAKIN VE KİBAR"

Jared Birchall'ın komşularından ve eski meslektaşlarından onu tarif etmeleri istendiğinde, onun tatlı dilli, cana yakın ve kibar olduğunu söyleyecekleri belirtildi. Eski meslektaşlardan biri ise tam da buna uygun bir şekilde "Jared, görüp görebileceğiniz en dürüst insan," dedi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a Britanyalı mağara kaşifi Vernon Unsworth'a "pedofili adam" dediği için "iftira/adını kötüye çıkarma" iddiasıyla dava açılmıştı. Musk için her şeyi yapmaya istekli bir kişi olarak nitelenen Birchall, Musk'ın emriyle davayla ilgili özel bir dedektif dahi tuttu.

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Elon Musk
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