Elon Musk'ın peşinde olduğu Twitter'ın eski CEO Jack Dorsey'den "beyin takımına" eleştiri yağmuru!

Twitter, şu sıralar Elon Musk'ın satın alma teklifi ve beyin takımı olarak tarif edebileceğimiz yönetim kurulunun Musk'ı frenleyebilmek için zehirli hap yöntemini devreye almasıyla gündemde. Elon Musk, bir B planı olduğunu söylese de bundan sonra neler yaşanacağını kestirebilmek zor. Şirketin yönetim kurulu ise Elon Musk'ın takipçileri tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Fakat bu kez önemli bir kesim tarafından eleştirilmiş durumdalar; eski CEO Jack Dorsey.

HER ZAMAN ŞİRKETİN İŞLEVSİZ BİR KOLU OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey, bir dizi tweet’te şirketin yönetim kurulunu eleştirdi. Dorsey, Twitter’ın yönetim kurulu tarihinde erken dönemde ortaya çıkan “entrikaları ve darbeleri” anlatan başka bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak, “Bu sürekli olarak şirketin işlevsizliği oldu” yanıtını verdi.

Twitter için önemli isimlerden olan Jack Dorsey, bundan önce de bir tweet'e yanıt verdi. Dorsey, başka bir kullanıcının paylaştığı ve girişim kapitalisti Fred Destin'in “Silikon Vadisi atasözü” dediği ”İyi kurullar iyi şirketler yaratmaz, ama kötü bir tahta her zaman bir şirketi öldürür.” sözüne cevap vererek "Büyük gerçekler" yazdı.

Dorsey hala Twitter’ın yönetim kurulunda yer alıyor ancak mayıs ayı sonlarında yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında ayrılmayı planlıyor.

ZEHİRLİ HAP YÖNTEMİ

Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın teklifi sonrası "zehirli hap" denen bir yöntemi uygulamaya sokmuştu. Bu yöntem, herhangi bir kişi veya kuruluş, kurulun önceden onayı olmadan hisse senetlerinin en az yüzde 15′ini biriktirirse hissedarların indirimli hisse senedi satın almalarını sağlayacak sınırlı süreli bir hissedar hakları planı olarak biliniyor. Elon Musk'ın ise şu anda şirkette yüzde 9'un üzerinde hissesi bulunuyor.

