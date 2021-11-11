Elon Musk'ın serveti bir günde eridi

Yaşanan bu kaybın ana nedeni ise Tesla ile ilgili. Elon Musk tarafından başlatılan anketin sonucunda Tesla hisseleri büyük düşüş yaşadı. Bu hafta yaklaşık olarak yüzde 16 seviyesinde hisse değeri kaybı yaşayan Tesla markası böylece büyük bir zarar etmiş oldu.

KAYBI DOGECOİN İLE EŞDEĞER

Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre değerlendirildiğinde Musk, Dogecoin'in (DOGE) piyasa değeri büyüklüğünde bir parayı kaybetti. Üstelik tüm bunlar sadece bir gün içerisinde gerçekleşti.

Amazon CEO’su Jeff Bezos ise daha önce sadece bir gün içerisinde 37 milyar dolar kaybetmişti.

Genellikle hisse senetleri üzerinden mevcut mal varlıkları belirlendiği için şirketin değeri büyük önem taşıyor. Mesela Tesla hisseleri eğer dibe doğru giderse bu durumda Elon Musk'ın serveti de eriyecektir.

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