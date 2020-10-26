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Elon Musk'ın şirketi SpaceX Mars'a internet götürmek istiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın CEO görevini üstlendiği SpaceX'in Başkanı Gwynee Shotwell, bir röportaja katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Shotwell, SpaceX'in Starlink ile Mars'ta yüksek hıza sahip internet bağlantısı oluşturabileceğini ifade etti. Bunun gerekçesi ise oldukça önemli.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX Mars'a internet götürmek istiyor!

Elon Musk, Mars'a insan götürüp kolonileşmenin önemini her daim vurguluyor. Hatta ünlü isim, 3. Dünya Savaşı çıkarsa bunun için çok geç olabileceğini dahi düşünüyor. Musk'ın kurucusu olduğu ve CEO'luk görevini üstlendiği uzay şirketi SpaceX de insanlığı Mars'a taşımanın planlarını yapıyor. Bu planlar arasında bir detay olarak, SpaceX Başkanı Gwynee Shotwell'ın açıklamalarına bakılırsa kimimizin Dünya'dayken daha tanışamadığı yüksek hızlı internet de var.

MARS VE DÜNYA YÜKSEK HIZLI İNTERNET İLE BAĞLANACAK

The Sun'ın haberine göre, SpaceX Başkanı Gwynee Shotwell, bir röportaja katıldı. Shotwell röportajında, Dünya ile Mars arasında iletişim kurabilmek için Starlink gibi bir uydu takımının Mars yörüngesine yerleştirilmesinin düşünüldüğünü söyledi. SpaceX Başkanı ayrıca iki gezegeni birbirine bağlamanın bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Mars yüksek hızlı internet

BU DÜNYA'DAN VAZGEÇMEK DEĞİL

Gwynee Shotwell, başka bir gezegende yaşamanın ise Dünya'daki hayattan vazgeçmek anlamına gelmediğini ifade etti. Shotwell, ayrıca ''Dünya'dan vazgeçmediğimizi anlamanızı istiyorum'' diye de ekledi.

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