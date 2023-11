Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'den ChatGPT'ye çok konuşulacak rakip: Grok... İlk görüntüleri yayınladı

Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Büyük şirketler de yapay zeka konusunda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hatta bu şirketlere sosyal medya şirketleri de dahil. Örneğin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta yapay zeka konusunda çok sayıda çalışma içerisinde. X'in sahibi Elon Musk ise geçtiğimiz gün yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını seçili bir gruba sunacağını söyleyerek bu konuda yaptığı çalışmalarda hangi aşamada olduğunu göstermişti. Musk'tan şimdi ise bu konuyla ilgili yeni paylaşımlar geldi.

Elon Musk, xAI'ın ChatGPT benzeri bir arayüze sahip gibi görünen sisteminin adını Grok olarak paylaştı. Musk'ın söylediklerine bakılırsa Grok, yanıtlarında biraz mizah barındıracak şekilde tasarlandı.

Grok has real-time access to info via the ???? platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way ????‍♂️ ???? pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z