Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'den ChatGPT'ye çok konuşulacak rakip: Grok... İlk görüntüleri yayınladı

Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Büyük şirketler de yapay zeka konusunda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hatta bu şirketlere sosyal medya şirketleri de dahil. Örneğin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta yapay zeka konusunda çok sayıda çalışma içerisinde. X'in sahibi Elon Musk ise geçtiğimiz gün yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını seçili bir gruba sunacağını söyleyerek bu konuda yaptığı çalışmalarda hangi aşamada olduğunu göstermişti. Musk'tan şimdi ise bu konuyla ilgili yeni paylaşımlar geldi.

XAI ŞİRKETİNİN CHATGPT RAKİBİ YAPAY ZEKA MODELİ 'GROK'

Elon Musk, xAI'ın ChatGPT benzeri bir arayüze sahip gibi görünen sisteminin adını Grok olarak paylaştı. Musk'ın söylediklerine bakılırsa Grok, yanıtlarında biraz mizah barındıracak şekilde tasarlandı.

Grok has real-time access to info via the ???? platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way ????‍♂️ ???? pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Musk'ın verdiği bilgiye göre Grok'un, X platformu aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı olarak erişim sağlayabiliyor. Musk bundan, diğer modellere göre çok büyük bir avantaj olarak bahsediyor.

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Yine Musk'ın açıklamasına göre xAI'nin Grok sistemi erken betadan çıkar çıkmaz tüm X Premium+ abonelerinin kullanımına sunulacak.





