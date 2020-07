Elon Musk, kendisini paylayan Bill Gates'e Michael Jackson şarkısıyla yanıt verdi

Uzun yıllardır dünya çapında aşı faaliyetleri yürüten ve son dönemde kendini tümüyle koronavirüsle mücadeleye vakfeden Microsoft kurucusu Bill Gates, günümüzün en rağbet gören şirketleri Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'ın koronavirüse yaklaşımını eleştirmesiyle aralarında söz düellosu başladı.

CNBC'ye konuşan Gates, pandemiyi ciddiye almayan ve koronavirüsle ilgili şehir efsaneleri yayan Musk'ın anlamadığı konularda ahkam kesmemesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs ölümlerinin abartıldığını, maske ve evde oturmaya gerek olmadığını savunan, hatta çocukların Kovid-19 bağışıklığı olduğunu iddia eden Musk, Gates tarafından "Elon'ın aldığı pozisyon skandal yorumları en üst düzeyden sürdürmek. Aşılardan pek anlamıyor. Şahane elektrikli otomobiller yapıyor. Roketleri de çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla böyle şeyler söylemesine izin veriliyor. Umarım müdahil olmadığı alanları karıştırmaz" diye paylandı.

Buna da alaycı üslupta yanıt veren Musk, Bill Gates'in ismiyle oynayarak popun kralı Michael Jackson'ın "Billie Jean is not my lover" (Billie Jean benim sevgilim değil) dediği ünlü şarkıya atıf yaptı.