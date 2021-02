Elon Musk Neuralink'in insanlı deneyleri için tarih paylaştı

Elon Musk ise Twitter'a veda etmeden önceki en önemli paylaşımlarından biri olan tweetinde, Hamoon Kamal'a yanıt verdi. Musk, Kamal'a verdiği yanıtta “Neuralink implant güvenliğini sağlamak için çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisinde. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı. Yani her şey yolunda giderse Neuralink'in insan deneyleri 2021'in sonunda başlayabilir.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.