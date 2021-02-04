Elon Musk Neuralink'in insanlı deneyleri için tarih paylaştı

Elon Musk, Twitter'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Musk, Twitter'a ara verdiğini duyurarak takipçilerini üzse de ünlü isim, tekrar Twitter'a dönmüş durumda. Ancak Elon Musk şimdilerde Twitter'a ara verdiğini duyurmadan önce attığı önemli bir tweet ile gündemde. Musk'ın söz konusu tweetteki açıklamasının ana konusu ise ne Tesla'nın elektrikli otomobilleri ne de yer altından ulaşım sağlayan Hyperloop'un açtığı tünellerdi. Musk, insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurmayı hedefleyen Neuralink çipini açıklamasının ana noktasına yerleştirdi.
Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından hayata geçirilmiş bir proje. Neuralink, geçtiğimiz yıl Musk'ın da katılımıyla 'Link' adını verdiği beyin çipini tanıttı. Bir madeni para büyüklüğünde olan çip, insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurarak insanların omurga yaralanmalarını ve nörolojik sorunlarını çözmeyi hedefliyor. 20 yıl önce kaza geçiren ve felç kalan Hamoon Kamal adlı bir Twitter kullanıcısı da Elon Musk'ın bu hedefinden yola çıkarak Musk'a Neuralink’in klinik testlerinde yer almaya istekli olduğunu söyledi ve kendisiyle iletişime geçmesini rica etti.
Elon Musk ise Twitter'a veda etmeden önceki en önemli paylaşımlarından biri olan tweetinde, Hamoon Kamal'a yanıt verdi. Musk, Kamal'a verdiği yanıtta “Neuralink implant güvenliğini sağlamak için çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisinde. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı. Yani her şey yolunda giderse Neuralink'in insan deneyleri 2021'in sonunda başlayabilir.
Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021
Neuralink çipi için Elon Musk daha önce oldukça iddialı konuşmuştu. Musk, bu teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte insanların dil öğrenmeye ihtiyacının kalmayacağını söylemişti.
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