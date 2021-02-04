Elon Musk Neuralink'in insanlı deneyleri için tarih paylaştı

Elon Musk, Twitter'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Musk, Twitter'a ara verdiğini duyurarak takipçilerini üzse de ünlü isim, tekrar Twitter'a dönmüş durumda. Ancak Elon Musk şimdilerde Twitter'a ara verdiğini duyurmadan önce attığı önemli bir tweet ile gündemde. Musk'ın söz konusu tweetteki açıklamasının ana konusu ise ne Tesla'nın elektrikli otomobilleri ne de yer altından ulaşım sağlayan Hyperloop'un açtığı tünellerdi. Musk, insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurmayı hedefleyen Neuralink çipini açıklamasının ana noktasına yerleştirdi.

TAKİPÇİSİ NEURALİNK İÇİN ELON MUSK'A SESLENDİ

Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından hayata geçirilmiş bir proje. Neuralink, geçtiğimiz yıl Musk'ın da katılımıyla 'Link' adını verdiği beyin çipini tanıttı. Bir madeni para büyüklüğünde olan çip, insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurarak insanların omurga yaralanmalarını ve nörolojik sorunlarını çözmeyi hedefliyor. 20 yıl önce kaza geçiren ve felç kalan Hamoon Kamal adlı bir Twitter kullanıcısı da Elon Musk'ın bu hedefinden yola çıkarak Musk'a Neuralink’in klinik testlerinde yer almaya istekli olduğunu söyledi ve kendisiyle iletişime geçmesini rica etti.