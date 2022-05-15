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Sosyal medyada bir fenomene dönüştü! "Gerçek" Elon Musk onunla tanışmak istediğini açıkladı

15.05.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, Çinli Elon Musk'ı konuşuyor. Elon Musk'a benzerliği ile insanları şaşırtan Çinli genç Yilong Ma'nın videoları ise milyonlarca kez izleniyor. "Gerçek" Elon Musk ise TikTok'ta bir fenomene dönüşen Çinli benzeri "Elong Musk" ile tanışmak istediğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada bir fenomene dönüştü! "Gerçek" Elon Musk onunla tanışmak istediğini açıkladı

Çinli Elon Musk, gerçek Elon Musk’a olan benzerliği sayesinde ünlü olmuştu. Sosyal medyada bir fenomene dönüşen Çinli sosyal medya kullanıcısına Elon Musk da yanıt vermiş ve “Belki kısmen Çinliyim” diyerek esprili bir yorum yapmıştı. Sosyal medyanın gündemine yerleşen konuya dair eğlenceli bir yaklaşım sonrası Elon Musk, şimdi Çinli benzerini tekrar gündeme taşıdı.

GERÇEK ELON MUSK İLE TANIŞACAK AMA...

Gerçek Elon Musk, bu hafta "Çinli Elon Musk"ı bir "yem" olarak kullanıp kullanmamayı soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Musk ise mayilong kullanıcı adıyla TikTok'ta milyonlarca izlenen videolar paylaşan Çinli benzeri Yilong Ma ile tanışmak istediğini söyledi. Tabii, eğer gerçekse.

Elon Musk, kullanıcıya verdiği yanıtta "Bu adamla (eğer gerçekse) tanışmak isterim." dedi. Ayrıca, bu günlerde yaygın olan deepfake'ten bahsetti.

Musk

Ma ise Çin'in Twitter'ı Weibo'da paylaştığı gönderide "Ben buradayım. Ben de seni görmeyi çok istiyorum! Seni seviyorum, sen benim kahramanımsın" ifadelerini kullandı.

@mayilong0 Behind-the-scenes: Chinese Elon got hurt by patting on Tesla#elonmusk #tesla @elonxmusk @mayilong0 ♬ Dead to Me - Chloe Adams

BÖYLE VİRAL OLMUŞTU! ŞİMDİLERDE VİDEO ÜSTÜNE VİDEO ATIYOR

Musk'a çarpıcı bir benzerlik gösterdiği görülen Ma, ilk olarak TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de, lüks bir arabanın yanında durduğu videonun yayınlanmasının ardından viral olmuştu.

Ma'nın şimdilerde ise 230 binden fazla takipçisi olan "Elong Musk" kullanıcı adlı bir TikTok hesabı var. Hesapta, kendisini "Çin'in Elon Musk'ı" olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu da dahil olmak üzere birkaç videosu bulunuyor.

@mayilong0 Actually I don't know what I'm talking about, please forgive me. I'm embarrassed, I need an English teacher.#elonmusk #twins #tesla ♬ Canyons - Official Sound Studio


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin tiktok Elon Musk
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