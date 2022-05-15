Sosyal medyada bir fenomene dönüştü! "Gerçek" Elon Musk onunla tanışmak istediğini açıkladı

Çinli Elon Musk, gerçek Elon Musk’a olan benzerliği sayesinde ünlü olmuştu. Sosyal medyada bir fenomene dönüşen Çinli sosyal medya kullanıcısına Elon Musk da yanıt vermiş ve “Belki kısmen Çinliyim” diyerek esprili bir yorum yapmıştı. Sosyal medyanın gündemine yerleşen konuya dair eğlenceli bir yaklaşım sonrası Elon Musk, şimdi Çinli benzerini tekrar gündeme taşıdı.

GERÇEK ELON MUSK İLE TANIŞACAK AMA...

Gerçek Elon Musk, bu hafta "Çinli Elon Musk"ı bir "yem" olarak kullanıp kullanmamayı soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Musk ise mayilong kullanıcı adıyla TikTok'ta milyonlarca izlenen videolar paylaşan Çinli benzeri Yilong Ma ile tanışmak istediğini söyledi. Tabii, eğer gerçekse.

Elon Musk, kullanıcıya verdiği yanıtta "Bu adamla (eğer gerçekse) tanışmak isterim." dedi. Ayrıca, bu günlerde yaygın olan deepfake'ten bahsetti.

Ma ise Çin'in Twitter'ı Weibo'da paylaştığı gönderide "Ben buradayım. Ben de seni görmeyi çok istiyorum! Seni seviyorum, sen benim kahramanımsın" ifadelerini kullandı.

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Musk'a çarpıcı bir benzerlik gösterdiği görülen Ma, ilk olarak TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de, lüks bir arabanın yanında durduğu videonun yayınlanmasının ardından viral olmuştu.

Ma'nın şimdilerde ise 230 binden fazla takipçisi olan "Elong Musk" kullanıcı adlı bir TikTok hesabı var. Hesapta, kendisini "Çin'in Elon Musk'ı" olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu da dahil olmak üzere birkaç videosu bulunuyor.



