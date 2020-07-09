Elon Musk'tan heyecanlandıran beşinci seviye otonom açıklaması!

Tesla otomobiller bildiğiniz üzere şoför destekli bir otonom sürüş sunmakta. Ancak Tesla'nın hedefi daha yükseklerde, yani beşinci seviye otonom sürüşte. Beşinci seviye otonom sürüşte otomobil A noktasından B noktasına, hiçbir desteğe gerek kalmadan, kendi kendine, güvenli bir şekilde gidebiliyor. Elon Musk ise bu teknolojinin çok ama çok yakında sunulacağını söylüyor.

ELON MUSK: TESLA BEŞİNCİ SEVİYE OTONOMA ÇOK YAKIN

Reuters'ın haberine göre, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'na (WAIC) Elon Musk, bir video mesajıyla konuk oldu. Musk, yolladığı videolu mesajda Tesla'nın beşinci seviye otonom teknolojisine ulaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyleyen Elon Musk'a göre 2020 yılı içerisinde tamamen kendi kendine gidebilen otomobiller görmemiz olası.

TESLA DIŞINDA ÇALIŞMA YÜRÜTENLER DE VAR

Beşinci seviye otonom sürüş için çalışan tek firma Tesla da değil. Ford, Toyota, Uber, Volvo gibi markalar da kendi kendine gidebilen otomobillerin son versiyonları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Elon Musk ise diğerlerine nazaran Tesla'nın geliştirdiği soğutma sistemi sayesinde, Tesla otomobillerine daha gelişmiş bilgisayarlar konulabileceğini belirtiyor.

