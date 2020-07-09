HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'tan heyecanlandıran beşinci seviye otonom açıklaması!

Elon Musk'tan heyecanlandıran beşinci seviye otonom açıklaması!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk, otonom Tesla otomobiller konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) mesaj veren Elon Musk, beşinci seviye otonomlar için içinde bulunduğumuz 2020'yi işaret etti.

Elon Musk'tan heyecanlandıran beşinci seviye otonom açıklaması!

Tesla otomobiller bildiğiniz üzere şoför destekli bir otonom sürüş sunmakta. Ancak Tesla'nın hedefi daha yükseklerde, yani beşinci seviye otonom sürüşte. Beşinci seviye otonom sürüşte otomobil A noktasından B noktasına, hiçbir desteğe gerek kalmadan, kendi kendine, güvenli bir şekilde gidebiliyor. Elon Musk ise bu teknolojinin çok ama çok yakında sunulacağını söylüyor.

ELON MUSK: TESLA BEŞİNCİ SEVİYE OTONOMA ÇOK YAKIN

Reuters'ın haberine göre, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'na (WAIC) Elon Musk, bir video mesajıyla konuk oldu. Musk, yolladığı videolu mesajda Tesla'nın beşinci seviye otonom teknolojisine ulaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyleyen Elon Musk'a göre 2020 yılı içerisinde tamamen kendi kendine gidebilen otomobiller görmemiz olası.

Tesla

TESLA DIŞINDA ÇALIŞMA YÜRÜTENLER DE VAR

Beşinci seviye otonom sürüş için çalışan tek firma Tesla da değil. Ford, Toyota, Uber, Volvo gibi markalar da kendi kendine gidebilen otomobillerin son versiyonları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Elon Musk ise diğerlerine nazaran Tesla'nın geliştirdiği soğutma sistemi sayesinde, Tesla otomobillerine daha gelişmiş bilgisayarlar konulabileceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçlarıTikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Survivor'da eleme adayı belli oldu! "Çok üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekleyiş sona erdi: FIFA 21 ön siparişe açıldı! FIFA 21 fiyatı ne kadar?

Yılın en çok beklenen oyunundan mutlu eden karar!

Apple'dan iPhone servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Apple'dan iPhone'lara bir zam daha!

TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

Yakın geleceğin SUV'u: 2021 Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı! İşte özellikleri

Yakın geleceğin SUV'u tanıtıldı! İşte özellikleri, çıkış tarihi

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

Şarj adaptörleri konusunda yeni iddia: Apple'dan sonra sıra Samsung'ta!

Apple'dan sonra sıra Samsung'a mı geldi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.