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  4. Elon Musk'tan Ukrayna'ya önemli Starlink uyarısı: Hedef alınma ihtimali yüksek

Elon Musk'tan Ukrayna'ya önemli Starlink uyarısı: Hedef alınma ihtimali yüksek

04.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink hakkında Ukrayna'ya uyarı yaptı. Starlink'in Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi olduğunu paylaşan Elon Musk, "Bu nedenle hedef alınma ihtimali yüksek. Lütfen dikkatli kullanın." dedi.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya önemli Starlink uyarısı: Hedef alınma ihtimali yüksek

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet projesinin internet uydu terminallerini taşıyan bir kamyon geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya ulaşmış, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise gönderilen terminallerin fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etmişti. Şimdi ise Elon Musk'tan Ukrayna'da Starlink kullanımı hakkında önemli bir uyarı geldi.

ELON MUSK'TAN "HEDEF ALINABİLİR, DİKKATLİ KULLANIN" UYARISI

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı uyarısında "Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma ihtimali yüksek. Lütfen dikkatli kullanın." ifadelerine yer verdi.

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"YALNIZCA GEREKTİĞİNDE AÇIN"

Musk ayrıca "Starlink'i yalnızca gerektiğinde açın ve anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Tespit edilmesini önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yerleştirin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Ukrayna Starlink
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